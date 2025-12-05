Ministerstwo Infrastruktury opublikowało nowe rozporządzenie zmieniające wysokość opłat związanych z wydawaniem dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych i ich wtórników. Zmiany wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu aktu, co oznacza, że kierowcy będą musieli przygotować się na wyższe koszty już w najbliższym okresie.

Prawo jazdy droższe od 2026 r.?

Po ponad 12 latach bez zmian, Ministerstwo Infrastruktury planuje również podwyżki opłat za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego dokumentu.

Wyższe opłaty za dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe 2026

Według projektu, koszt wydania dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika wzrośnie z 54 zł do 62,50 zł. Wydanie pozwolenia czasowego będzie kosztować teraz 16 zł (teraz 13,50 zł), a wtórnik pozwolenia – 21,50 zł (obecnie 18,50 zł).

Te zmiany oznaczają, że kierowcy muszą liczyć się z większymi wydatkami już przy podstawowych formalnościach związanych z rejestracją pojazdu.

Podwyżki tablic rejestracyjnych – szczególnie indywidualnych

Znaczne wzrosty dotyczą również tablic rejestracyjnych.

tablica samochodowa lub jej wtórnik – 92,50 zł (wcześniej 80 zł)

tablica motocyklowa lub jej wtórnik – 46,50 zł (wcześniej 40 zł)

tablica motorowerowa lub jej wtórnik – 35 zł (wcześniej 30 zł)

tablice indywidualne – 3 tys. zł (wcześniej 1 tys. zł)

Najbardziej dotkliwe podwyżki odczują osoby decydujące się na tablice indywidualne, których cena wzrosła z 1 tys. zł do 3 tys. zł.

Wyższe opłaty dla pojazdów zabytkowych

Rozporządzenie przewiduje również zmiany w przypadku pojazdów zabytkowych:

tablice samochodów zabytkowych – 115,50 zł (wcześniej 100 zł)

tablice motocyklowe zabytkowe – 58 zł (wcześniej 50 zł)

tablice motorowerowe zabytkowe – 46,50 zł (wcześniej 40 zł)

komplet nalepek legalizacyjnych – 14,50 zł (wcześniej 12,50 zł)

opłaty dotyczą także analogicznych tablic tymczasowych.

Jak liczone są opłaty za pojedyncze tablice?

Sposób wyliczania opłat za pojedynczą tablicę pozostaje bez zmian. Niezależnie od rodzaju – zwykła, indywidualna czy zabytkowa – koszt wynosi połowę opłaty za komplet tablic. Wtórnik pojedynczej tablicy również będzie kosztował tyle samo, co pełna tablica.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Projekt z 24 listopada 2025 r.)