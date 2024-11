Trwają prace w Sejmie nad projektem ustawy ustanawiającym Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy. Podczas pierwszego czytania zdecydowano, że projekt trafi pod obrady dwóch Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ryszard Petru zapowiedział już, że jedna z dyskusji odbędzie się 26 listopada.

W rozmowie z Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekonywała, że jest możliwe, aby jeszcze w tym roku pracownicy mogli skorzystać z wolnego 24 grudnia. Wszystko zależy jednak od stanu prac w parlamencie.

Na początku listopada ministra powiedziała podczas konferencji w Sejmie: "Na pewno jesteśmy w stanie się sprężyć jako posłanki i posłowie, by pracować szybko i intensywnie, tak żeby 24 grudnia inni pracować nie musieli".

Wigilia wolna od pracy – projekt ustawy w Sejmie

8 listopada odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Zawnioskowano wówczas o to, aby przystąpić do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji. Za szybszym procedowaniem projektu opowiedziało się 213 posłów, a 235 było przeciw.

Projekt ustanawiający Wigilię Bożego Narodzenia skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

24 wolny od pracy. Prace w komisjach

18 listopada 2024 odbyła się dyskusja na temat skutków społeczno-ekonomicznych ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy w kontekście zarządzania budżetem czasu rodzinnych gospodarstw domowych w Polsce. Podczas rozmów przedstawiciele przedsiębiorców zwracali uwagę przede wszystkim na problem związany z procedowaniem tak dużej zmiany zaledwie 8 tygodni przed świętami.

"W ramach przeprowadzonej dyskusji przedstawiciele organizacji pracodawców zwracali uwagę na zbyt krótkie vacatio legis zawarte w projekcie ustawy, brak wystarczających konsultacji z organizacjami pracodawców i wszechstronnej oceny skutków regulacji. Przedstawiciele organizacji związkowych, zrzeszających pracowników handlu, podnosili doniosłość projektu i jego znaczenie dla funkcjonowania rodzin pracowników oraz ich komfortu psychicznego i fizycznego" – czytamy na stronie Sejmu.

Co dalej?

Ryszard Petru poinformował w serwisie X, że na 26.11 na godzinę 14.00 zwołał posiedzenie komisji gospodarki w sprawie wolnej Wigilii. "Zaprosiłem pracodawców, związki zawodowe, organizacje branżowe i instytuty badawcze" – przekazał. Na ten post odpowiedziała Katarzyna Ueberhan, przewodnicząca komisji PSR, która podkreśliła, że już taka dyskusja się odbyła.

"Teraz czas na posiedzenie połączonych komisji PSR oraz GOR [Gospodarki i Rozwoju – przyp. red.] i pracę nad projektem o wolnej Wigilii, a nie kolejną dyskusję" – napisała.

Wigilia wolna od pracy – co na to pracodawcy?

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej w opinii do ustawy wskazali, że członkowie organizacji negatywnie oceniają projekt, który przewiduje ustanowienie Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.

Wskazują, że zmiana byłaby rozwiązaniem niekorzystnym z punktu widzenia rozwoju gospodarki. "O ile w przypadku wielu stanowisk pracy biurowej coraz częstszą praktyką jest skracanie czasu pracy, bądź oferowania w tym czasie dnia wolnego, to w przypadku handlu, przemysłu, czy też usług turystycznych, wolna Wigilia oznacza ogromne straty. Dystans gospodarczy pomiędzy Polską, a krajami Europy Zachodniej nadal pozostaje znaczący" – czytamy w opinii przesłanej do Sejmu.

Negatywnie o projekcie wypowiedział się również minister finansów Andrzej Domański. Wskazał on w rozmowie w Radiu Zet, że to zbyt duży koszt. Dla gospodarki to wydatek rzędu 4 mld zł, a dla budżetu państwa 2,3 mld zł. Dodał, że dla niego jest to niepotrzebny krok i będzie przedstawiał argumenty, że to złe rozwiązanie.