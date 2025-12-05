Utajone obrady Sejmu. Kryptoafera i rosyjski ślad

Według źródeł PAP premier podczas tajnej części obrad miał mówić o „kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie”.

Zgodnie z harmonogramem, o godz. 11.30 wznowione zostaną obrady Sejmu w trybie jawnym. Do godz. 13.15 Sejm będzie zajmował się prezydenckim wetem do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano między godz. 13.15 a 13.30.

Po godz. 15.00 Sejm rozpocznie nowe posiedzenie, zaplanowano blok głosowań, m.in. poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.

Sejm. Ustawa budżetowa, banki spółdzielcze, kodeks wyborczy

Sejm na tym posiedzeniu ma przeprowadzić pierwsze czytanie deregulacyjnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, który dotyczy m.in. zniesienia obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku spółdzielczego i obowiązku przechowywania tych danych.

Później posłowie zajmą się poselskim projektem noweli kodeksu wyborczego, która wprowadza nową instytucję tj. sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. Ich zadaniem ma być zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego.