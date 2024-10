Przykład

1. Listopad 2024 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)

2. W listopadzie 2024 roku jest jeszcze 1 dodatkowy dzień roboczy - piątek (8 x 1 = 8)

3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 8 godzin i uzyskujemy wynik 168 godzin

4. Dwa święta ustawowo wolne od pracy oznaczają 16 godzin (2 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 168 – 16 = 152 godziny

W listopadzie 2024 roku jest 19 dni roboczych, co daje 152 godziny pracy. To najmniejsza miesięczna liczba godzin pracy w całym roku kalendarzowym.