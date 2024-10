Przed weekendem posłowie Lewicy złożyli projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma ustanowić Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia) dniem wolnym. Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. W ustawie pojawiła się jeszcze dodatkowa zmiana dotycząca dnia poprzedzającego Wielkanoc.

Lewica wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. W niej dodano, że takim dniem będzie również 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. Natomiast nastąpi jeszcze jedna zmiana w art. 151 – chodzi o ograniczeniu w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Wigilia 2024 wolna od pracy

– Klub poselski Lewicy złożył poselski projekt ustawy właśnie o wolnej Wigilii. A ja, jako ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podpisuję się pod tym projektem obiema rękoma. To pozytywna zmiana dla blisko 12 mln Polek i Polaków. Wigilia to prawie dla każdej osoby taki czas, który chciałoby się spędzić z rodziną. Szykując kolację wigilijną, szykując się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. To czas, którego nie chcemy spędzać w pracy. To czas, który chcemy spędzić na opiekę i troskę o najbliższych. Polki i Polacy chcą czasu dla rodziny, a Lewica jest po to, żeby Wam to zapewnić – przekonywała w filmie zamieszczonym w serwisie X Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

24 października do Sejmu wpłynął wspomniany projekt ustawy. W uzasadnieniu czytamy, że z uwagi na to, że Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem ważnym dla wszystkich pracowników i ich rodzin, pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy tego dnia do godziny 12:00 lub 13:00.

"Dodatkowy dzień wolny w Wigilię Bożego Narodzenia ułatwi pracownikom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym, a co za tym idzie ułatwi sprawowanie opieki nad dziećmi, które najczęściej w tym dniu nie mają zajęć edukacyjnych, a jedynie zapewnione w szkołach zajęcia opiekuńcze" – czytamy.

Dodano, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji oraz na Węgrzech.

W projekcie ustawy i uzasadnieniu nie wskazano dokładnej daty wejścia w życie przepisów. Jest zatem możliwe, że o ile proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, zmiany być może zaczną obowiązywać już w tym roku.

Wielka Sobota i ograniczenia od handlu

W ustawie wskazano również, że w dzień poprzedzający święta wielkanocne, będzie obowiązywało ograniczenie w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych. Co to oznacza?

W sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych handel oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu pracy w handlu po godzinie 14:00 będą zakazane.

"Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w sobotę poprzedzającą dzień Wielkiej Nocy do godziny 14:00".

Skutki gospodarcze

W uzasadnieniu ustawy pokazano, jakie są przewidywane skutki gospodarcze dla projektowanych rozwiązań. Wskazano, że można zakładać negatywne skutki w produkcji przemysłowej, co przełoży się na zmniejszenie wzrostu gospodarczego. "(….) lecz ciężko to odnieść do dnia 24 grudnia, który jest specyficznym dniem miesiąca, przez część pracodawców traktowany jako dzień częściowo wolny od pracy. Jednocześnie może mieć niemierzalny wpływ na dobrostan pracowników, którzy po wolnym wrócą wypoczęci i w lepszej kondycji psychicznej" – podano.

Jak czytamy dalej, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego nie generuje bezpośrednio dodatkowych kosztów dla finansów publicznych, jednak można uznać, że każdy dodatkowy dzień wolny od pracy w gospodarce narodowej wiąże się z mniejszymi wpływami z tytułu podatków od towarów i usług oraz CIT.