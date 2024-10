Planując czas spędzony w Niemczech, dobrze jest sprawdzić, kiedy występują tam święta wolne od pracy. Coraz więcej osób pyta czy 1 listopada, który wypada w tym roku w piątek, jest wolny. Wszystko zależy od landu. Niemcy mają różne kalendarze świąt wolnych od pracy dla każdego landu.

Dni wolne od pracy w Niemczech

Niemcy są republiką federalną i mają 16 landów: Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Nadrenia Północna-Westfalia, Hesja, Saksonia, Dolna Saksonia, Nadrenia-Palatynat, Turyngia, Brandenburgia, Saksonia-Anhalt, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn, Saara, Brema, Berlin, Hamburg. Można wyliczyć 9 świąt, które są dniami wolnymi od pracy w całych Niemczech, ale większość landów ma jeszcze dodatkowe święta obchodzone na swoim terytorium.

9 świąt wolnych od pracy we wszystkich landach Niemiec to:

Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r.

Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r.

Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r.

Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r.

Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r.

Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r.

Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r.

I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r.

II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r

Dla niektórych landów jest to pełny katalog świąt wolnych od pracy. Należą do nich: Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn, Brema i Hamburg. Jak widać lista ta nie posiada Święta Wszystkich Świętych czyli 1 listopada. Wiadomo więc, że w tych 4 landach nie będzie dnia wolnego 1 listopada 2024 r. (piątek).

Czy 1 listopada jest dniem wolnym w Niemczech?

Dzień Wszystkich Świętych (po niemiecku Allerheiligen) wiąże się z chrześcijanami, wyznaniem katolickim. Tam, gdzie jest więcej katolików, 1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Które landy przewidują tego dnia wolne?

Bawaria (Bayern)

Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

Saara (Saarland)

Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

Aby dowiedzieć się czy w piątek 1 listopada 2024 roku to dzień wolny od pracy w Niemczech, należy sprawdzić na obszarze, którego landu będzie się w tym dniu przebywało. Jeśli jest to jeden z 5 wyżej wymienionych landów, Niemcy mają tego dnia wolne. W pozostałych landach naszych zachodnich sąsiadów jest to normalny dzień pracy.