Od 1 października rodzice mogą ubiegać się o świadczenia z nowego rządowego programu „Aktywny rodzic”. Z danych ZUS wynika, że w nieco ponad tydzień od jego startu złożonych zostało 261 tys. wniosków. To oznacza, że rodzice z tym nie zwlekają, bo 45 proc. spośród szacowanej liczby osób uprawnionych do wsparcia z programu (ok. 580 tys.) już zawnioskowało o jego przyznanie.

Na razie najwięcej, bo 51 proc. wniosków, dotyczy wypłacania świadczenia „aktywnie w żłobku”. Na drugim miejscu jest zaś świadczenie „aktywni rodzice w pracy”.

Z kolei biorąc pod uwagę to, jaką drogę składania wniosków wybierają rodzice (mogą to robić tylko przez internet), najpopularniejsze jest wśród nich korzystanie z PUE ZUS – w ten sposób do zakładu wpłynęło 73 proc. z nich. ©℗

Opracowała Michalina Topolewska