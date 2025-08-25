Donald Tusk nie pozostawił złudzeń. Polska nie planuje wysyłki wojsk ani teraz, ani po zakończeniu wojny.

– Polska nie zamierza wysłać żołnierzy na misję do Ukrainy po zakończeniu wojny, ale będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy dla Ukrainy, a także za ochronę granicy europejsko-rosyjskiej, europejsko-białoruskiej, bo to są polskie granice – podkreślił premier.

To zdanie wyznacza ramy polskiej polityki bezpieczeństwa. Warszawa stawia na wsparcie logistyczne i zabezpieczenie granic, zamiast angażowania się w działania zbrojne na terytorium Ukrainy.

Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Pomoże w inny sposób

Podczas wspólnego wystąpienia Donald Tusk i Mark Carney zgodnie potwierdzili dalszą pomoc dla walczącego z rosyjską agresją Kijowa.

„Możemy dzisiaj obaj potwierdzić dalszą pomoc Kanady, Polski i naszych partnerów europejskich dla Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i pomoc po zakończeniu wojny” – powiedział Tusk po rozmowach w Warszawie.

W tym kontekście ważne było podkreślenie, że wsparcie nie kończy się na dostawach sprzętu i środków finansowych. To także planowanie przyszłości Ukrainy, kiedy nadejdzie czas odbudowy i stabilizacji.

Kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Kanclerz Niemiec podaje graniczną datę
Kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Kanclerz Niemiec podaje graniczną datę

Zobacz również

Donald Tusk wyjaśnia powody

Premier wskazał, że Polska ma pełne zrozumienie sojuszników co do przyjętej formy zaangażowania.

– Mam pełne zrozumienie ze strony kanadyjskich przyjaciół, jeśli chodzi o ten sposób zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie i zagwarantowaniu Ukrainie bezpiecznego i suwerennego bytu po tym ewentualnym zakończeniu działań wojennych – mówił Tusk.

Tym samym Polska jasno komunikuje, że jej udział będzie koncentrował się na logistyce, organizacji pomocy i bezpieczeństwie wschodniej granicy UE. Żaden polski żołnierz nie zostanie wysłany na ukraińskie terytorium – ani dziś, ani w przyszłości w ramach misji pokojowych.

Polska nie rezygnuje z solidarności

Brak wysyłki żołnierzy nie oznacza, że Polska dystansuje się od sprawy Ukrainy. Wręcz przeciwnie – premier wyraźnie podkreślał, że Warszawa jest i pozostanie jednym z kluczowych filarów wsparcia dla Kijowa.

To Polska organizuje ogromną część transportów z pomocą humanitarną i wojskową, to przez Polskę biegną strategiczne szlaki dostaw, a wschodnia granica naszego kraju staje się de facto linią bezpieczeństwa całej Europy.

Polska i Kanada bliżej partnerstwa strategicznego

Spotkanie Tuska i Carneya miało także szerszy wymiar. Szef polskiego rządu zapowiedział, że współpraca z Kanadą wkrótce wejdzie na nowy, wyższy poziom.

Premier podkreślił, że relacje polsko-kanadyjskie są wyjątkowo harmonijne i wolne od konfliktów. – Współpraca polsko-kanadyjska jest efektywna i bez nawet śladu konfliktów, ponieważ oparta jest na autentycznych wartościach – stwierdził Tusk.

Dodał również, że już niedługo zostaną podjęte działania, aby podnieść te relacje do rangi partnerstwa strategicznego.