Karol Nawrocki podczas briefingu prasowego podkreślił wagę proponowanych zmian.

– Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości, uznaję, że powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi i dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA – powiedział prezydent.

Zdaniem Nawrockiego,wpisanie takiego zapisu do prawa ma nie tylko znaczenie symboliczne, ale także praktyczne. W ocenie głowy państwa będzie to „zasadniczy komponent dla Polaków”, który ma służyć ochronie pamięci historycznej oraz stanowczemu przeciwdziałaniu ideologiom totalitarnym.

Nowe ustawy Nawrockiego. Symbol banderowski na równi z nazizmem i komunizmem

Propozycja prezydenta zakłada, by symbol banderowski – kojarzony z działalnością OUN-UPA – został prawnie potraktowany w taki sam sposób, jak swastyka czy sierp i młot. Oznaczałoby to zakaz propagowania i publicznego używania symboli tej organizacji, a ich rozpowszechnianie mogłoby skutkować odpowiedzialnością karną.

Prezydent tłumaczył, że takie rozwiązanie ma przeciwdziałać fałszowaniu historii oraz budować relacje polsko-ukraińskie na gruncie prawdy i sprawiedliwości.

– Powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi – mówił.

Zmiany w obywatelstwie: nawet 10 lat na uzyskanie paszportu

Oprócz kwestii symboli, projekt prezydencki dotyka spraw związanych z przyznawaniem polskiego obywatelstwa. Karol Nawrocki poinformował, że planowana jest znacząca zmiana: okres niezbędny do uzyskania polskiego paszportu miałby zostać wydłużony z trzech do dziesięciu lat.

Prezydent podkreślił, że taka decyzja ma związek z potrzebą ochrony interesu wspólnoty narodowej. Dzięki wydłużeniu procesu naturalizacji państwo będzie mogło dokładniej weryfikować, czy dana osoba rzeczywiście identyfikuje się z wartościami i historią Polski.

Nowe ustawy Nawrockiego: Surowsze kary za nielegalne przekroczenie granicy

Projekt ustawy przewiduje również zaostrzenie kar dla osób, które nielegalnie przekraczają granicę. Do tej pory groziły za to niższe sankcje, teraz kara miałaby sięgnąć aż pięciu lat pozbawienia wolności.

Zdaniem prezydenta wprowadzenie takiego rozwiązania to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa kraju. W czasach, gdy granice Unii Europejskiej stają się celem presji migracyjnej, państwo polskie – jak podkreślił Nawrocki – musi reagować stanowczo i konsekwentnie.

Fundament relacji polsko-ukraińskich: prawda i szacunek

Prezydent akcentował, że projekt nie jest wymierzony w Ukrainę, ale w rosyjską propagandę oraz próby fałszowania historii.

– Rozwiązania te są w interesie polskiej wspólnoty narodowej i dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie – mówił.

Według Nawrockiego prawda historyczna oraz szacunek dla ofiar zbrodni OUN-UPA są niezbędne, aby Polacy i Ukraińcy mogli współpracować w duchu autentycznego partnerstwa.

Konsekwencje polityczne i społeczne

Zapowiedź prezydenta wywołała duże zainteresowanie. Temat symboli banderowskich od lat dzieli opinię publiczną i budzi kontrowersje w relacjach polsko-ukraińskich. Z jednej strony pojawiają się głosy, że to krok konieczny, aby przeciąć pole do rosyjskiej manipulacji. Z drugiej – że może to utrudnić dialog historyczny z Kijowem.

Zmiany w obywatelstwie i zaostrzenie prawa granicznego to także sygnał, że Polska chce mocniej kontrolować proces integracji cudzoziemców i podkreślić znaczenie poszanowania prawa.