Jej formy przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Natomiast szczegółowe zasady występowania o wsparcie, jak np. terminy składania wniosków, określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania wynikające z usuwania skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie. Niektóre z tych rozwiązań pomocowych wynikają z mechanizmów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Te zadania realizują starostowie, a w praktyce jednostki organizacyjne powiatu, czyli powiatowe urzędy pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w swoim właściwym miejscowo PUP.

ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW

Z art. 21 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (dalej:u.s.r.u.p.) wynika, że starosta może, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania przez pracodawcę miejsc pracy, dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę, którego zakład został zniszczony na skutek powodzi, kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników.

Aby uzyskać zwrot, nie można zmniejszyć w powyższym okresie zatrudnienia. Jeśli tak się stanie, pomoc jest proporcjonalnie ograniczana.

Kwota pomocy to maksymalnie iloczyn dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (8600 zł) i liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy miesięcznie. Zatem pracodawca zatrudniający np. 10 pracowników może otrzymać miesięcznie zwrot w wysokości wypłacanych wynagrodzeń do 86 tys. zł.

Warto w tym miejscu odnotować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 23 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Rz 327/12), który nadal zachowuje aktualność. W stanie faktycznym tej sprawy starosta odmówił zwrotu kosztów w zwykłym piśmie. Wojewoda postanowieniem stwierdził niedopuszczalność odwołania. Sąd potwierdził, że w tym przypadku droga przed sądem administracyjnym była niedopuszczalna. W uzasadnieniu WSA podkreślił, że działania organów administracji publicznej mające na celu załatwienie kwestii ewentualnego przyznania refundacji kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne nie opierają się na kodeksie postępowania administracyjnego. W ramach procedury pracodawca składa stosowny wniosek, który następnie pod lega ocenie przez starostę i jest podstawą do ewentualnego zawarcia umowy cywilnoprawnej. Sposób rozpatrzenia wniosku wskazywany jest natomiast w piśmie starosty. Artykuł 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: u.p.z.) nie wymienia tej sprawy w zamkniętym katalogu spraw, w którym wydaje się decyzje administracyjne.

Wyrok ten to wskazówka dla pracodawców, że zasadniczo nie ma możliwości kwestionowania decyzji starosty w tej sprawie za pomocą drogi administracyjnej. Będzie to dotyczyć również innych form pomocy omawianych poniżej.

zwrot poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych

Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.s.r.u.p. starosta może, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania przez pracodawcę miejsc pracy, przez okres do 12 miesięcy dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych przez PUP bezrobotnych zamieszkałych na obszarze gmin lub miejscowości dotkniętych powodzą. Aby otrzymać wsparcie, pracodawca nie może zmniejszyć w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o refundację. Jeśli takie zmniejszenie nastąpi, pomoc jest proporcjonalnie ograniczana.

Zwrot, o którym tu mowa, nie może przekroczyć miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie więc 8600 zł) i liczby zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawca zatrudniający 10 bezrobotnych może np. otrzymać miesięcznie zwrot w wysokości wypłacanych wynagrodzeń do 86 tysięcy zł.

ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB SKIEROWANYCH DO PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM SKUTKÓW POWODZI

Jak wynika z art. 21 ust. 2 u.s.r.u.p., starosta może zwracać organizatorowi robót publicznych koszty poniesione na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia osób skierowanych do pracy, związanych z usuwaniem skutków powodzi. Chodzi o takie skierowane osoby fizyczne , które są jednocześnie poszkodowane, a które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej i posiadają gospodarstwo rolne obejmujące obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej oraz ich małżonków i pełnoletnich domowników. Taki zwrot może dotyczyć 12 miesięcy.

Skierowanie do takich prac odbywa się pod warunkiem, że zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30 proc. gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w hodowli prowadzonej w dziale specjalnym produkcji rolnej powstałe na skutek powodzi przekroczyły 30 proc. hodowanych zwierząt (ust. 3). Do organizowania prac stosuje się odpowiednio przepisy o robotach publicznych z wyłączeniem zasad udzielania pomocy publicznej (ust. 4).

Organizator robót publicznych może otrzymać zwrot kosztów w wysokości wypłacanych wynagrodzeń nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (8600 zł) i liczby zatrudnionych skierowanych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Co ważne, osoby, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie bezpośrednio przed zatrudnieniem przy wykonywaniu robót publicznych, mogą podlegać nadal temu ubezpieczeniu w okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu robót publicznych. Jest to możliwe, jeżeli złożą w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie (ust. 5).

umorzenie środków przyznanych na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Zgodnie z art. 46 u.p.z. starosta może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wprowadzony został także mechanizm wsparcia polegający na możliwości ubiegania się przez pracodawcę o umorzenie w całości lub w części przyznanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. W tym zakresie warunki umorzenia określa art. 18 u.s.r.u.p. Wynika z niego, że pracodawca, który został poszkodowany w wyniku powodzi, może ubiegać się o umorzenie w całości lub w części przyznanej refundacji na wyposażenie lub do posażenie stanowiska pracy. Będzie to możliwe, jeżeli miejsca pracy zostały zniszczone na skutek powodzi.

Wniosek w tej sprawie składa się do 31 grudnia 2024 r., a decyzję o umorzeniu wydaje starosta. ©℗