Stawka minimalna

Pracownik we wrześniu 2024 r. nabył prawo do zasiłku opiekuńczego. Dla praco dawcy wykonywał on dodatkowo umowę zlecenia zawartą na okres od 1 lipca do 30 września 2024 r. Strony uzgodniły, że ostatniego dnia każdego miesiąca będzie płatne wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej, a w terminie do 10 października, czyli po zakończeniu zlecenia, zostanie wypłacona pozostała część umówionej kwoty. Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego wejdą wynagrodzenia wypłacone za okres od września 2023 r. do sierpnia 2024 r., łącznie z wynagrodzeniami ze zlecenia wypłaconymi za lipiec i sierpień, z minimalnej stawki godzinowej. W październiku, po wypłacie wyrównania wynagrodzenia za cały okres umowy zlecenia, należy ustalić kwoty przypadające za lipiec i sierpień, przeliczyć podstawę zasiłku za wrzesień, włączając te kwoty, i wyrównać ten zasiłek. ©℗