Zatrzymanie i areszt – prokuratura w Sosnowcu wyjaśnia sprawę

Do sosnowieckiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Kamilowi K., byłemu trenerowi drużyny juniorskiej klubu Czarni Sosnowiec oraz nauczycielowi wychowania fizycznego w jednej z lokalnych szkół. Mężczyzna został zatrzymany na początku lutego 2025 r. po zawiadomieniu złożonym przez rodzica jednego z chłopców. Po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów trafił do aresztu tymczasowego. W sierpniu tego roku sąd zdecydował o zwolnieniu go z aresztu i zastosował wobec niego dozór policyjny. Po wszczęciu postępowania został odsunięty od pracy z dziećmi i młodzieżą.

Siedem zarzutów: czyny seksualne i treści pornograficzne dla dzieci

Teraz Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ przedstawiła mu siedem zarzutów. Oskarżony jest o popełnienie trzech przestępstw dotyczących tzw. innych czynności seksualnych wobec osób małoletnich i prezentowania dzieciom treści pornograficznych. Sosnowiecka prokuratura zarzuca mu również udostępnianie takich materiałów w celu zaspokojenia seksualnego. Za popełnienie innych czynności seksualnych wobec małoletnich grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Kamil K. przyznał się do zarzutów wobec małoletnich

Prokurator Michał Łukasik, zastępca szefa sosnowieckiej prokuratury, poinformował, że Kamil K. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dodał, że oskarżony broni się, mówiąc, że nie miał świadomości co do wieku pokrzywdzonych.