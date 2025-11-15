Częstochowska policjantka ujawnia nielegalne przetrzymywanie przez mężczyznę niedźwiedzia brunatnego

Częstochowska policjantka z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą przez ponad rok prowadziła sprawę dotyczącą nielegalnie przetrzymywanego niedźwiedzia brunatnego w jednej z posesji w gminie Kłomnice. O podejrzanej sytuacji funkcjonariuszy powiadomiła Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (woj. śląskie).

Transport niedźwiedzia do poznańskiego ZOO za pośrednictwem Azylu dla Zwierząt

Dzięki jej zaangażowaniu i determinacji, zwierzę, które było trzymane przez mężczyznę w warunkach niezgodnych z przepisami, zostało bezpiecznie przewiezione do poznańskiego ZOO za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt. A co z mężczyzną, który przetrzymywał w złych warunkach zwierzę?

49-latek, który przetrzymywał niedźwiedzia brunatnego, usłyszał zarzuty – grozi mu nawet 5 lat więzienia

49-letni mieszkaniec Częstochowy, który posiadał niedźwiedzia brunatnego, usłyszał zarzuty. Prokuratura oskarżyła go o naruszenie przepisów dotyczących przetrzymywania niebezpiecznych zwierząt na terenie kraju Za tego rodzaju przestępstwo grozi mu kara nawet do pięciu lat więzienia.

Podziękowania dla funkcjonariuszki za skuteczną interwencję

Funkcjonariuszka, która doprowadziła sprawę do końca, otrzymała podziękowania od Zastępcy Dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt za profesjonalizm i skuteczną interwencję. Niedźwiedź brunatny obecnie przebywa w ZOO w Poznaniu, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami może bezpiecznie żyć i być odpowiednio pielęgnowany.