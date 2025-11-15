Kaczyński kwestionuje ustalenia śledczych dotyczące śmierci Leppera

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) powrócił podczas sobotniego spotkania w Kwidzynie do śmierci Andrzeja Leppera. Stwierdził, że w jego ocenie były lider Samoobrony padł ofiarą zabójstwa dokonanego przez osoby z jego własnego środowiska politycznego. Jak mówił, powodem miała być rzekoma chęć Leppera do ujawnienia informacji dotyczących końcowego okresu rządów PiS w latach 2005–2007.

Nieoczekiwana odpowiedź na pytanie uczestnika spotkania - słowa Kaczyńskiego o Lepperze

Kaczyński odniósł się do tematu po pytaniu jednego z uczestników spotkania, choć jego odpowiedź nie była związana z poruszoną kwestią. Wcześniej, komentując słowa Sławomira Mentzena, podkreślał, że to nie on prowadzi z nim konflikt, lecz odwrotnie.

- Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet tego, że Zbigniew Ziobro jest poważnie chory (...), to później zaczną mówić, że jestem gangsterem. Na to nie zareagowałem, bo to było komiczne, jak mogłem do tego doprowadzić Leppera czy Ziobrę – powiedział Jarosław Kaczyński.

Prokuratura: samobójstwo wyklucza udział osób trzecich. W ustalenia śledczych nie wierzy prezes PiS

Prezes PiS podkreślał, że nie wierzy w samobójczą śmierć szefa Samoobrony, choć – jak stwierdził - ówczesny prokurator generalny, Andrzej Seremet, zapewnił go, że nie ma przesłanek, by twierdzić, iż ktoś przyczynił się do jego śmierci. Zdaniem Kaczyńskiego, Lepper nie był osobą skłonną do targnięcia się na własne życie. Jak dodał, „jeżeli on był skłonny do odebrania sobie życia, to ja jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim”.

Krótka historia Leppera: od założyciela Samoobrony po tragiczny koniec

Przypomnijmy, Andrzej Lepper był założycielem Samoobrony. Stał na jej czele aż do 2011 r., kiedy to – zdaniem prokuratury – odebrał sobie życie w biurze partii w Warszawie. Z ustaleń śledczych wynikało, że zginął 5 sierpnia 2011 r. przez powieszenie. Powodem samobójstwa miała być depresja polityka spowodowana postępowaniami karnymi, długami i problemami finansowymi partii.