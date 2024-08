Rząd przyjął dzisiaj ustawę budżetową na 2025 rok. Tym samym określił, ile wyniosą podwyżki dla sektora budżetowego. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia medialne – Andrzej Domański przekazał podczas dzisiejszej konferencji, że wyniosą one 5 proc.

– Tak jak dla całej sfery budżetowej podwyżki dla nauczycieli wyniosą 5 proc. Znajdujemy się w określonej sytuacji budżetowej. W zeszłym roku zapewniliśmy podwyżki na poziomie 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących 33 proc. W tej chwili zależy nam na tym, aby ta realna wartość wynagrodzeń co najmniej nie spadała – powiedział podczas konferencji prasowej minister finansów.

Podwyżki dla budżetówki 2025

W końcu wskazano, ile wyniosą podwyżki dla budżetówki w 2025 roku. Pierwsze założenia mówiły o wzroście na poziomie 4,1 proc. – taką stawkę jako pierwszą zaproponował rząd. Następnie podczas Rady Dialog Społecznego związkowcy zaproponowali 15-proc. wzrost płac w sektorze publicznym, a pracodawcy 10-proc.

Podczas kolejnego spotkania w lipcu w ramach RDS-u Andrzej Domański zapowiedział zmianę stawki, która pierwotnie wynosiła 4,1 proc.

– Jest dla mnie kluczowe, aby realna wartość wynagrodzeń w sferze budżetowej była co najmniej utrzymana. Dlatego, mając na względzie propozycje partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz przebieg negocjacji w trakcie prac Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady, zaproponuję Radzie Ministrów potencjalną zmianę, czyli podwyższenie wskaźnika, uwzględniając bezpieczeństwo finansów publicznych – przekazał minister finansów podczas posiedzenia RDS w lipcu.

Dzisiaj w trakcie konferencji na temat budżetu państwa wskazał, że wspomniana podwyżka wyniesie 5 proc.

– Upokarzające propozycje rządu odnośnie do podwyżek wynagrodzeń w budżetówce. Ministerstwo Finansów proponuje 5 proc., czyli realnie około 0 proc. To ciąg dalszy destrukcji administracji państwowej! Odrzucamy tę ofertę jako całkowicie nieakceptowalną. Nasz punkt wyjścia to wzrost płac w całym sektorze publicznym o 50 proc. – komentuje propozycję Związkowa Alternatywa w serwisie X.

Podwyżki dla nauczycieli w 2025

Koalicjanci oczekiwali wyższych wynagrodzeń dla nauczycieli. – Ministra edukacji Barbara Nowacka zawnioskowała o 10 proc. podwyżki dla nauczycieli od przyszłego roku szkolnego; decyzje zapadną dziś w Ministerstwie Finansów – powiedziała w środę w PR24 wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

Tak jak wspominaliśmy na początku podwyżki dla nauczycieli również zostały określone na 5 proc., czyli tyle, co sektora budżetowego.