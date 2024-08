Dziś rząd zdecyduje, jak będzie wyglądał budżet w 2025 roku. W nim poznamy ostateczną wysokość podwyżki dla budżetówki, minimalnej krajowej, a także – ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur, czy też płace dla nauczycieli. Podsumowujemy, kto i jakich podwyżek w 2025 roku może się spodziewać.

Dziś o godzinie 10:00 rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia budżetu państwa na 2025 rok.

Jak wyliczył „Fakt”, podwyżki dostaną nie tylko najniżej zarabiający czy mundurówka. Wzrost wynagrodzeń będzie również odczuwalny dla samych polityków. Oto lista planowanych podwyżek w 2025 roku.

Podwyżki w budżetówce

Wstępnie rząd zaproponował, aby podwyżki w sektorze publicznym wzrosły o 4,1 proc. Ta decyzja spowodowała oburzenie zarówno wśród pracowników, jak i przedstawicieli pracodawców. Ostatecznie Andrzej Domański zapowiedział, że podniesie ten wskaźnik. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez money.pl waloryzacja może wynieść około 5 proc.

Podwyżki dla zarabiających najmniej

Ostateczna decyzja zostanie podjęta również w sprawie płacy minimalnej. Ile wyniesie? Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała, żeby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł brutto. W przyszłym roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł.

Podwyżki dla nauczycieli

Jeszcze nie dowiemy się, ile wyniosą podwyżki dla nauczycieli, jednak ich wysokość będzie już związana z zaplanowanym budżetem państwa.

Ministra edukacji w rozmowie z Radiem ZET powiedziała, że będzie spotkanie budżetowe i ma nadzieję, że podwyżka płac dla nauczycieli wyniesie więcej niż 4,1 proc. MEN zawnioskował o 10 proc. wzrost wynagrodzeń. – Rozmawiam z ministrem finansów, on wie jak ważna jest polska edukacja i będziemy dążyć do tego, żeby opłacało się być nauczycielem – mówiła Barbara Nowacka.

Podwyżki rent i emerytur

Według założeń Rady Ministrów przyszłoroczna waloryzacja emerytur według wstępnej propozycji ma wynieść 6,78 proc. To oznacza, że emerytury wzrosną o ustawowe minimum, co przełoży się na koszt dla budżetu państwa w wysokości 28,1 mld zł.

Po ostatniej waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Podwyżki dla mundurówki

Jak podaje „Fakt”, policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, żołnierze, funkcjonariusze SOP i KAS mogą być pewni podwyżek.

Według pierwszych planów mieli otrzymać waloryzację taką, jaka cała sfera budżetowa, czyli o 4,1 proc., czyli pięciokrotnie mniej niż w 2024 roku. Obecnie średnie uposażenie żołnierzy zawodowych po podwyżkach wynoszących 20 proc. w tym roku wynoszą 9,3 tys. zł brutto.

Podwyżki dla osób korzystających z pomocy społecznej

Zmianie ulegną również kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych w jej ramach.

Od 2025 roku wzrośnie pomoc pieniężna na usamodzielnienie się o 229 zł (do 2066 zł), maksymalny zasiłek stały o 229 zł (do 1229 zł), minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali m.in. status uchodźcy z 721 do 950 zł.

Wrośnie również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego zostanie podwyższona o 114 zł do 359 zł.

Podwyżki dla polityków

Jak wylicza gazeta, podwyżek mogą spodziewać się również politycy. Waloryzacja będzie dotyczyła prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów, posłów i senatorów. Kwota bazowa, na podstawie wyliczane jest ich wynagrodzenie, miałaby wzrosnąć o 4,1 proc.

Dlatego też prezydent Andrzej Duda będzie w 2025 roku zarabiał około 1 tys. zł miesięcznie więcej, Donald Tusk oraz marszałkowie po podwyżce mogą zyskać około 842 zł brutto miesięcznie, ministrowie około 810 zł brutto miesięcznie, a posłowie i senatorowie – o ok. 526 zł brutto miesięcznie.