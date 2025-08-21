W środę wieczorem w Polsat News szef prezydenckiej kancelarii był pytany, z jakim komunikatem Nawrocki uda się 3 września do Białego Domu. – Przede wszystkim pan prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Trumpem o kwestiach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, militarnego Polski, bezpieczeństwa energetycznego – przekazał Bogucki.

"Rosja na dotrzymuje umów". Co Karol Nawrocki powie Donaldowi Trumpowi?

Według niego Nawrocki „na pewno będzie powtarzał to, co powiedział w czasie wideokonferencji” (chodzi o rozmowę liderów europejskich z Trumpem ws. Ukrainy – przyp. PAP), że Rosji i Władimirowi Putinowi „nie wolno wierzyć”. – Myślę, że każdy odpowiedzialny polski polityk, a na pewno prezydent RP, powinien czuć się w obowiązku – i w takim obowiązku czuje się pan prezydent – żeby mówić o tym, że Rosja bardzo często, a właściwie zawsze, jeżeli tylko ma taką sposobność, nie dotrzymuje umów – zauważył Bogucki.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. Czy prezydent RP będzie prosił Trumpa o ich rozszerzenie?

Szef kancelarii został również zapytany o to, czy Nawrocki będzie prosił o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA dla Polski. – Prezydent Nawrocki mówił o tym wielokrotnie, ja to mogę tylko powtórzyć za panem prezydentem: gwarancją polskiego bezpieczeństwa z jednej strony jest silna, liczebna, nowoczesna, dobrze uzbrojona polska armia, a z drugiej strony obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce i Europie. Ale przede wszystkim z naszej perspektywy, tutaj, na wschodniej flance NATO – podkreślił Bogucki.

Pytany, czy jesteśmy pewni, że Amerykanie nie będą chcieli tej liczebności zmniejszyć lub wycofać się, szef KPRP odparł: „Będziemy negocjować”. Dopytywany, jak Nawrocki zamierza negocjować z Trumpem, odparł: „To już jest rozmowa dwóch prezydentów face to face”, dodając przy tym, że relacje Nawrockiego i Trumpa są „bardzo dobre”.