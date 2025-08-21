Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. USA wskazują na Europę

- Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu. Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent USA oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę - powiedział Vance w programie "Ingraham Angle" telewizji Fox News.

Vance dodał, że niezależnie od tego jaką formę uzyskają te gwarancje, to Europejczycy będą musieli ponieść "lwią część" ciężarów z nimi związanych.

Czy amerykańscy żołnierze pojawią się w Ukrainie? Jest stanowisko Białego Domu

Wcześniej w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła na konferencji prasowej, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Zaznaczyła, że USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych; możliwe są też inne działania w ramach tych gwarancji.

Dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie.