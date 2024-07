Wpłynęło do nas zajęcie wynagrodzenia pracownika od komornika sądowego. Przekazujemy komornikowi wynagrodzenie ponad kwotę wolną od zajęcia. We wrześniu tego roku pracownik uzyska jednak nagrodę jubileuszową w wysokości 2000 zł. Jak ona wpłynie na wysokość przekazywanej komornikowi kwoty?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) komornik prowadzący egzekucję wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych.

Zasady ogólne

W orzecznictwie sądowym akcentuje się zaś, że nagroda lub gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu pozostawania w zatrudnieniu, czyli uzyskaniem określonego stażu pracy. Nie jest to świadczenie powszechne, a więc większość pracodawców nie ma obowiązku wprowadzania u siebie takiej nagrody. Stanowi ona jednak element systemu wynagradzania pracowników i dlatego zasady przyznawania nie mogą być dowolne i muszą uwzględniać standardy prawa pracy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 września 2019 r., sygn. akt III AUa 2051/18).

W opisywanej w pytaniu sytuacji kluczowe znaczenie ma art. 87 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z jego par. 1 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

kary pieniężne.

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Jak zaś wynika z art. 87 par. 5 k.p., nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03. Sąd wyjaśnił, że odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy zaliczać do szeroko pojętego wynagrodzenia, które obejmuje ochrona polegająca na ograniczeniu stosowania doń potrąceń. Zdaniem SN ochronna funkcja art. 87 par. 1 k.p. daje podstawę do przyjęcia, że w ujęciu tego przepisu wynagrodzenie za pracę oznacza nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, lecz także inne świadczenia związane z pracą o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za pracę, czyli takie składniki szeroko pojmowanego wynagrodzenia, które nie są w ścisłym znaczeniu wynagrodzeniem za pracę, jednak są traktowane przez ustawodawcę na porównywalnych zasadach.

Kolejne warunki dokonywania potrąceń zostały zawarte w art. 871 k.p., gdzie ustawodawca uregulował mechanizm tzw. kwoty wolnej od potrąceń, która zależy od wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia. [tabela]

Tabela. Kwota wolna od 1 lipca 2024 r. ©℗

Potrącenia niealimentacyjne(100 proc. minimalnego wynagrodzenia) 3261,53 zł Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi(75 proc. minimalnego wynagrodzenia) 2446,15 zł Potrącenia kar pieniężnych(90 proc. minimalnego wynagrodzenia) 2935,38 zł

Kwota wolna od potrąceń to:

minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

75 proc. powyższej kwoty – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz

90 proc. powyższej kwoty – przy potrącaniu kar pieniężnych.

Podsumowanie

Po lekturze wspomnianych przepisów mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że w opisywanej sytuacji pracodawca powinien przekazać komornikowi pełną kwotę nagrody jubileuszowej. Tak jednak nie będzie, bo pracodawca musi uwzględnić kwotę wolną do zajęcia, która jest wyższa niż kwota nagrody. W praktyce oznacza to, że skoro pracownikowi ma przysługiwać nagroda w wysokości 2000 zł, to pracodawca nie może przekazać jej komornikowi.

Trzeba jednak dodać, że pracodawca powinien o tym poinformować komornika. Jak bowiem wynika z art. 882 par. 1 pkt 3 k.p.c., dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę w ciągu tygodnia złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. W opisywanej sytuacji po wypłacie nagrody dojdzie właśnie do zaistnienia takiej przeszkody w przekazaniu komornikowi wynagrodzenia (jego składnika). ©℗