To dziś 15 lipca 2024 roku poznamy decyzję w sprawie płacy minimalnej. Rada Dialogu Społecznego odbędzie posiedzenie plenarne, na którym zostaną zawarte ostateczne ustalenia w sprawie najniższej krajowej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Co proponuje rząd, a co strona społeczna?

15 lipca na Radzie Dialogu Społecznego poznamy wysokość płacy minimalnej. Czym zajmą się dzisiaj przedstawiciele RDS podczas posiedzenia plenarnego? Ile będzie wynosić minimalna krajowa w 2025 roku?

Płaca minimalna - kiedy poznamy jej wysokość?

W piśmie, jakie przekazała ministra pracy do członków RDS-u, przedstawiono poniższy harmonogram obrad na 15 lipca 2024 roku:

dyskusja dotycząca założeń projektu budżetu państwa i propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2025 r.,

dyskusja na temat propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.,

dyskusja dotyczącą zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2025 roku,

głosowanie uchwały RDS w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Prezydencji Rzeczpospolitej w Radzie UE.

To również dzisiaj zostaną podjęte ostateczne ustalenia w sprawie płacy minimalnej. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Płaca minimalna - ile wyniesie brutto, a ile netto?

Podczas obrad Rady Dialogu Społecznego istotne będą stanowiska rządu i strony społecznej, czyli pracodawców i związków zawodowych. W przypadku niewypracowania przez stronę społeczną wspólnego podejścia, to rząd, jak pisaliśmy wcześniej, podejmie decyzję.

Nic nie wskazuje jednak, że strona społeczna będzie mogła wystąpić ze wspólnym stanowiskiem. Dlaczego? Pracodawcy chcą, aby płaca minimalna wyniosła w 2025 roku tyle, co w 2024 roku, czyli 4300 zł brutto czyli około 3 262 zł netto (na rękę). Natomiast związkowcy postulują wzrost wynagrodzenia o co najmniej 350 zł brutto, To oznacza, że ich propozycja wyniesie 4650 zł brutto, czyli około 3 500 netto.

Najbardziej prawdopodobna jest stawka, jaką zaproponował rząd. To 4626 zł brutto, czyli około 3 484 na rękę.

Natomiast proponowana przez resort minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł). Jest to wzrost o 7,5 proc.