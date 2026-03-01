Wyższe emerytury i renty w końcu lutego otrzymało ponad milion seniorów. Wszystko dlatego, że termin pierwszej wypłaty (1 marca) w tym roku przypadł w niedzielę.

Kolejne wypłaty świadczeń po waloryzacji przypadają na: 6, 10, 15, 20 i 25 marca i będą realizowane terminowo, z jednym wyjątkiem.

- W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca – poinformował Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS.

Natomiast wypłaty wyższych zasiłków oraz świadczeń przedemerytalnych zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do 1978,49 zł brutto (wzrost o 99,58 zł).

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł. Natomiast kwota świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2687,67 zł.

ZUS podwyższa świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. Informację dotyczącą wysokości waloryzacji można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Waloryzacja obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki wypłacane razem z nimi. Podwyżką zostanie objęty dodatek pielęgnacyjny, czyli comiesięczne wsparcie wypłacane seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Po waloryzacji wyniesie 366,68 zł (dotychczas 348,22 zł). Ponieważ świadczenie nie jest opodatkowane i nie jest odprowadzana od niego składka zdrowotna, seniorzy otrzymują je w pełnej wysokości. Natomiast dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie po waloryzacji 550,02 zł, natomiast ryczałt energetyczny – 336,16 zł. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Waloryzacja renty wdowiej

W marcu ZUS po raz pierwszy dokona także waloryzacji (również o 5,3 proc.) świadczeń wchodzących w skład renty wdowiej. Przypomnijmy, że wdowy i wdowcy od ubiegłego roku mogą zachować 100 proc. własnej emerytury oraz dodatkowo otrzymywać 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia. Do końca stycznia z takiej możliwości skorzystało ponad 1,017 mln osób, zyskując miesięcznie średnio nieco ponad 350 zł.

Warto jednak pamiętać, że renta wdowia przysługuje tylko wtedy, gdy łączna kwota świadczeń (własnego i po zmarłym małżonku) nie przekracza trzykrotnej minimalnej emerytury. Po marcowej waloryzacji kwota limitu wzrośnie z 5636,73 zł do 5935,47 zł. Ponowne ustalenie prawa do renty wdowiej w związku z waloryzacją świadczeń nastąpi z urzędu.