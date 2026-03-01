Agencja ILNA poinformowała o pojawieniu się doniesień dotyczących śmierci Mahmuda Ahmadineżada, jednak podkreśliła, że nie dysponuje niezależnym potwierdzeniem tych informacji. Wiadomość podała również niemiecka agencja dpa. Jednocześnie jeden z bliskich współpracowników byłego prezydenta w rozmowie z ILNĄ zdementował te doniesienia.

Portal „Times of Israel” zwrócił uwagę, że do tej pory ani władze Iranu, ani Izraela nie potwierdziły oficjalnie śmierci Ahmadineżada. Brak komunikatu ze strony irańskich instytucji państwowych – w tym biura najwyższego przywódcy czy Gwardii Rewolucyjnej – dodatkowo podsyca spekulacje.

Doniesienia pojawiły się w momencie gwałtownej eskalacji napięcia militarnego w regionie. W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły uderzenia na terytorium Iranu. Według przekazów medialnych w atakach zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysocy rangą przedstawiciele władz. Teheran zapowiedział odwet i rozpoczął ataki na amerykańskie bazy wojskowe w regionie Bliskiego Wschodu.

Kadencja 2005–2013. Twarda linia, program atomowy i sankcje

Mahmud Ahmadineżad był szóstym prezydentem Islamskiej Republiki Iranu. Urząd sprawował przez dwie kadencje – od 2005 do 2013 roku. Wcześniej pełnił funkcję burmistrza Teheranu, gdzie zyskał rozpoznawalność jako polityk o wyrazistych, konserwatywnych poglądach.

Jego prezydentura przypadła na okres zaostrzenia sporu wokół irańskiego programu nuklearnego. Ahmadineżad konsekwentnie bronił prawa Iranu do rozwijania technologii jądrowej, co spotkało się z ostrą reakcją społeczności międzynarodowej. W efekcie Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Iran kolejne pakiety sankcji gospodarczych, obejmujące m.in. sektor finansowy i energetyczny. Do restrykcji przyłączyły się również Stany Zjednoczone i Unia Europejska.

Sankcje doprowadziły do poważnych problemów gospodarczych: gwałtownego spadku wartości irańskiej waluty, wysokiej inflacji oraz ograniczenia eksportu ropy naftowej. W latach 2012–2013 irańska gospodarka znalazła się w recesji, a poziom bezrobocia wzrósł. Krytycy Ahmadineżada wskazywali, że jego konfrontacyjna polityka zagraniczna pogłębiła izolację kraju.

Kontrowersje międzynarodowe i relacje z Zachodem

Ahmadineżad wielokrotnie wywoływał międzynarodowe oburzenie swoimi wypowiedziami dotyczącymi Izraela oraz Holocaustu. Wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w których kwestionował ustalenia historyczne lub atakował politykę USA, prowadziły do demonstracyjnych opuszczeń sali obrad przez część delegacji.

Relacje z Waszyngtonem pozostawały w tym czasie napięte. Administracja amerykańska oskarżała Teheran o dążenie do pozyskania broni jądrowej, czemu irańskie władze zaprzeczały, twierdząc, że program ma wyłącznie charakter cywilny. Spór o atom stał się jednym z kluczowych punktów zapalnych w relacjach Zachodu z Iranem w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Spekulacje, dezinformacja i brak oficjalnego potwierdzenia

Obecna sytuacja informacyjna jest niejednoznaczna. ILNA zaznaczyła, że nie jest w stanie potwierdzić informacji o śmierci byłego prezydenta. Jednocześnie jeden z jego współpracowników zaprzeczył doniesieniom. Brak oficjalnego stanowiska władz w Teheranie sprawia, że wiadomości należy traktować z ostrożnością.

W warunkach otwartego konfliktu militarnego przepływ informacji bywa ograniczony, a przekazy medialne – sprzeczne. W przeszłości Iran wielokrotnie zwlekał z podawaniem szczegółów dotyczących ataków czy ofiar wśród wysokich rangą przedstawicieli państwa. Również izraelskie władze w wielu przypadkach nie komentowały doniesień o celach operacji wojskowych.

Jeżeli informacje o śmierci Ahmadineżada okażą się prawdziwe, będzie to wydarzenie o dużym znaczeniu symbolicznym. Choć po zakończeniu prezydentury jego wpływy polityczne były ograniczone, pozostawał rozpoznawalną postacią irańskiej sceny publicznej i regularnie zabierał głos w debatach dotyczących polityki zagranicznej oraz sytuacji wewnętrznej kraju.

