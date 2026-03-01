Informację o stratach przekazało US Central Command w komunikacie opublikowanym w serwisie X. Dowództwo potwierdziło, że trzech żołnierzy poległo w trakcie działań bojowych, natomiast pięciu odniosło poważne obrażenia.

W oświadczeniu zaznaczono, że „kilku innych żołnierzy doznało lżejszych obrażeń od odłamków oraz wstrząśnienia mózgu – obecnie wracają do pełnienia obowiązków”. Oznacza to, że liczba poszkodowanych jest większa niż początkowo wskazane pięć osób w stanie ciężkim.

Dowództwo podkreśliło również, że operacje bojowe są kontynuowane, a działania wsparcia – w tym ewakuacja medyczna oraz zabezpieczenie terenu – trwają. Nie ujawniono dokładnej lokalizacji starcia ani szczegółów taktycznych, co w przypadku trwających operacji wojskowych jest standardową procedurą bezpieczeństwa.

Intensywne działania bojowe w regionie

US Central Command odpowiada za operacje amerykańskich sił zbrojnych na obszarze obejmującym Bliski Wschód, część Azji Centralnej oraz Afryki Północnej. Region ten pozostaje jednym z najbardziej niestabilnych obszarów świata, z aktywnymi konfliktami, działalnością ugrupowań zbrojnych oraz napięciami między państwami.

Straty w ramach operacji „Epicka Furia” wpisują się w szerszy kontekst zwiększonej aktywności militarnej USA w odpowiedzi na zagrożenia dla amerykańskich baz i personelu wojskowego. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło do ataków rakietowych i dronowych wymierzonych w amerykańskie instalacje w regionie, co skutkowało operacjami odwetowymi.

Źródła: komunikat US Central Command w serwisie X, oficjalne informacje Departamentu Obrony USA.