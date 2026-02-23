Do ponownego zajęcia się sprawą doprowadził wniosek złożony przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Poparły go wszystkie organizacje pracodawców oraz dwie centrale związkowe – NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych. Uchwały nie poparło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, decyzja o przyjęciu uchwały była konsekwencją narastających wątpliwości wobec trybu procedowania projektu.

– Zarówno strona pracodawców, jak i strona związkowa uznały, że konsultacje przeprowadzone w toku prac nad ustawą były niewystarczające. Najistotniejsze zastrzeżenie dotyczyło braku konsultacji po przedstawieniu ostatecznej wersji projektu, która znacząco odbiegała od wersji wcześniejszej – wskazuje.

Z kolei Norbert Kusiak dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ wyjaśnia, że sprzeciw wobec uchwały miał charakter formalny.

– OPZZ nie poparło uchwały RDS nr 145 dlatego, że nie uwzględniono naszego kluczowego postulatu precyzującego jej treść. Uważamy, że aktualna wersja projektu ustawy znacząco różni się od pierwotnej i termin 7 dni był zdecydowanie zbyt krótki, aby na forum Rady Dialogu Społecznego przeprowadzić transparentny i realny proces dialogu społecznego – podkreśla.

Jak dodaje, OPZZ postulowało, aby w treści uchwały jednoznacznie odwołać się do terminów opiniowania wskazanych w art. 5 ust. 4 ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego czyli, że termin na wyrażenie opinii przez stronę społeczną nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania projektu, a jedynie w szczególnych przypadkach – ze względu na ważny interes publiczny – może zostać skrócony do 21 dni.– Niezależnie od problemów proceduralnych, sam projekt wzmacnia kompetencje PIP, co popieramy– zaznacza.