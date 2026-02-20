GIF wycofuje Octenisept 50 ml z aptekt – pilny komunikat dla pacjentów

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzenia do niego popularnego środka antyseptycznego w płynie. Chodzi o Octenisept w opakowaniu bezpośrednim w postaci przezroczystej butelki o pojemności 50 ml.

Wycofane z obrotu serie Octeniseptu

Numer serii Data ważności 1621506 2030-02-28 1624037 2030-04-30 1615731 2029-08-31 1621506 2030-02-28 1624037 2030-04-30 1615731 2029-08-31

Jak fałszowano Octenisept 50 ml w aptekach? Ustalenia kontroli GIF

Zgodnie z komunikatem GIF, decyzja ma związek z zawiadomieniem, jakie wpłynęło do inspektoratu, zawierające informację dotyczącą podejrzenia sfałszowania produktu leczniczego Octenisept w butelce 50 ml. Jak podkreślono, produkty zidentyfikowane jako sfałszowane zostały ujawnione w legalnym łańcuchu dostaw na terenie Polski. Były dostępne w sprzedaży detalicznej w ogólnodostępnych aptekach. W wyniku kontroli doraźnych przeprowadzonych w placówkach należących do jednej z sieci aptek, ujawniono25 opakowań sfałszowanego produktu.

Organ ustalił, że do Jak ustalił organ kontrolny, sfałszowanie polegało na nielegalnym rozlewaniu leku z dużych butelek zbiorczych (1000 ml) do małych, przezroczystych butelek 50 ml. Etykiety, które wyglądały niemal identycznie jak oryginalne, były drukowane bezpośrednio w jednej z aptek należących do przedsiębiorcy. Doszło tam zatem do dzielenia większego opakowania na mniejsze produkty.

Dlaczego sfałszowany Octenisept jest groźny?

GIF podkreśla, że takie działanie to nie tylko złamanie prawa, ale przede wszystkim bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Takie działanie aptek może skutkować podważaniem zaufania obywateli do systemu opieki zdrowotnej. Samodzielne "dzielenie" leku w warunkach innych niż sterylne warunki producenta narusza bezpieczeństwo preparatu antyseptycznego.

Ważne Jeśli posiadasz produkt z wymienionych serii, zaniechaj jego stosowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów po użyciu leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić z wycofanym z aptek Octeniseptem?

Produkty lecznicze zidentyfikowane jako sfałszowane muszą zostać natychmiast usunięte z półek aptecznych. Pacjenci powinni monitorować komunikaty GIF, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy i uderza w zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.