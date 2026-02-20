Komunikat GIS: dlaczego makaron Cucina z ALDI jest wycofywany?

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o niewłaściwe oznakowanie makaronu tagliatelle. Z komunikatu instytucji wynika, że artykuł zawierał gluten, ale informacja ta nie pojawiła się na opakowaniu. Dystrybutor produktu ALDI Sp. z o.o. podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu artykułu.

Jaki makaron został wycofany przez GIS? [Szczegóły produktu]

  • Nazwa produktu: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g
  • Numery partii: wszystkie
  • Daty minimalnej trwałości: wszystkie
  • Kod kreskowy: 2008080138291
  • Kraj pochodzenia: Francja
  • Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Poland, ul. Niedźwiedziniec 10, Chorzów, 41 - 506
Opakowanie makaronu tagliatelle marki Cucina o wadze 500g w przezroczysto-beżowej folii z widocznymi gniazdami makaronu
ikona lupy />
Wycofany makaron CUCINA TAGLIATELLE 500g z sieci ALDI. Produkt zawiera alergen - gluten / GazetaPrawna.pl / GIS

Reakcja sieci ALDI i działania Inspekcji Sanitarnej

ALDI Sp. z o.o., dystrybutor makaronu, poinformował dostawcę produktu o zaistniałej niezgodności. Następnie zdecydowano o zablokowaniu artykułu w Centrach Dystrybucyjnych do dalszej dystrybucji na sklepy i wycofano go ze sklepów sieci ALDI. W dalszej kolejności uruchomiono wycofanie publiczne i poinformowano o sytuacji Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie.

Co zrobić z produktem? GIS informuje o zasadach zwrotu makaronu

GIS ostrzega, że osoby z alergią na pszenicę i gluten nie powinny spożywać tej partii produktu - może stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Klienci, którzy zakupili wadliwie oznaczony makaron Tagliatelle Cucina, mają prawo zwrócić go do najbliższego sklepu sieci ALDI.