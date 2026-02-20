Komunikat GIS: dlaczego makaron Cucina z ALDI jest wycofywany?

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Chodzi o niewłaściwe oznakowanie makaronu tagliatelle. Z komunikatu instytucji wynika, że artykuł zawierał gluten, ale informacja ta nie pojawiła się na opakowaniu. Dystrybutor produktu ALDI Sp. z o.o. podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu artykułu.

Jaki makaron został wycofany przez GIS? [Szczegóły produktu]

Nazwa produktu : CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g

: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500g Numery partii : wszystkie

: wszystkie Daty minimalnej trwałości : wszystkie

: wszystkie Kod kreskowy : 2008080138291

: 2008080138291 Kraj pochodzenia : Francja

: Francja Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Poland, ul. Niedźwiedziniec 10, Chorzów, 41 - 506

Reakcja sieci ALDI i działania Inspekcji Sanitarnej

ALDI Sp. z o.o., dystrybutor makaronu, poinformował dostawcę produktu o zaistniałej niezgodności. Następnie zdecydowano o zablokowaniu artykułu w Centrach Dystrybucyjnych do dalszej dystrybucji na sklepy i wycofano go ze sklepów sieci ALDI. W dalszej kolejności uruchomiono wycofanie publiczne i poinformowano o sytuacji Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie.

Co zrobić z produktem? GIS informuje o zasadach zwrotu makaronu

GIS ostrzega, że osoby z alergią na pszenicę i gluten nie powinny spożywać tej partii produktu - może stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Klienci, którzy zakupili wadliwie oznaczony makaron Tagliatelle Cucina, mają prawo zwrócić go do najbliższego sklepu sieci ALDI.