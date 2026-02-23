Do sporu doszło po ubiegłorocznych obchodach 900-lecia Stavanger i tamtejszej katedry. W średniowiecznej świątyni w centrum miasta zorganizowano specjalne nabożeństwo nawiązujące do świata stworzonego przez J.K. Rowling. Przed wejściem do luterańskiej katedry ustawiały się kolejki, a część chętnych nie dostała się do środka z powodu braku miejsc.

- Kancelaria prawna skontaktowała się z nami w imieniu Warner Bros., które chroni prawa do Harry’ego Pottera. Jasno wskazano, że nie możemy tego robić ponownie - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa diecezji Stavanger Tove Marie Sortland.

Jak wyjaśniła Sortland, zastrzeżenia dotyczyły wykorzystania czcionek, zdjęć i efektów wizualnych znanych z filmowej serii. Wezwano również do zaprzestania podobnych działań w przyszłości.

Przedstawiciele luterańskiego Kościoła Norwegii podkreślili, że celem wydarzeń było dotarcie do osób, które na co dzień nie uczestniczą w nabożeństwach.

- Jest wiele dobrych możliwości przekazywania chrześcijańskiego przesłania w uniwersum Harry’ego Pottera. A docieranie z Ewangelią do jak największej liczby osób to podstawa wszystkiego, co robimy - zaznaczyła Sortland.

Podobne inicjatywy od lat są organizowano również w parafii Fagerborg w Oslo. Tegoroczne wydarzenie, wcześniej zapowiadane jako „Święta z Harrym Potterem”, po interwencji prawników zmieniło nazwę na „Filmowe święta”. Organizatorzy zrezygnowali z bezpośrednich odniesień do bohaterów i zastrzeżonych znaków towarowych związanych z filmową serią.

Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)