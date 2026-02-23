Ministerstwo Cyfryzacji publikuje projekt

W zeszłym tygodniu na RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ma on na celu dostosowanie przepisów do znowelizowanego rozporządzenia unijnego eIDAS. Główną zmianą jest wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej do państw UE.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że mimo podobnych funkcjonalności, rozwiązania architektoniczne i techniczno-organizacyjne w aplikacji mObywatel, ustanowione w oparciu o przepisy krajowe, są zasadniczo różne od wymagań dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, ustanowionych wprost w przepisach rozporządzenia eIDAS, jak również w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tego rozporządzenia i normach referencyjnych wskazanych w tych przepisach".

Wymagania techniczne wynikające z tych przepisów i norm wykluczają możliwość udostępniania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej w ramach aplikacji mObywatel, która opiera się na odmiennych założeniach technicznych.

Nie oznacza to, że ministerstwo cyfryzacji zamierza zrezygnować z tej aplikacji

"Mamy jasny podział pomiędzy mObywatelem a europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, który ma dwie podstawowe funkcje - uwierzytelnienie tożsamości za granicą oraz przekazywanie poświadczeń m.in. w zakresie weryfikacji wieku" - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

"Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie przygotowań do wdrożenia europejskiego portfela. W piątek projekt trafi pod obrady rządowego Komitetu ds. Cyfryzacji. Od tego posiedzenia mamy zaplanowany szereg działań, warsztatów, testów, badań i konsultacji. Przed nami 10 miesięcy prac. Planujemy to rozsądnie, tak żeby wszystko rozłożyć w czasie i żeby zrobić to dokładnie. Wszystko jest więc zaplanowane, mamy na to strategię i jej wykonanie zaczyna się właśnie od Komitetu ds. Cyfryzacji" - informuje.

Jak mówi wiceminister, w uzasadnieniu do ustawy, które wzbudziło wiele komentarzy, chodzi o to, by nie powielać tych samych funkcji w dwóch aplikacjach, ale aby się one wzajemnie uzupełniały, dlatego rozszerzamy ekosystem mObywatela.

"W projekcie ustawy jest też w jasny sposób napisane, że mamy dokumenty w aplikacji mObywatel oraz mamy poświadczenia z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Mamy w poszczególnych przepisach to rozgraniczone - są dwie aplikacje, a więc to kwestia czytania przepisów. Europejski portfel będzie miał jasno określone zadania - główna to uwierzytelnienie naszej tożsamości w państwach Unii Europejskiej. Ta funkcja będzie wykorzystywana do różnych usług w innych państwach, a więc na przykład przy otwarciu konta we Francji, kupnie samochodu w Hiszpanii i wielu innych zastosowaniach" - tłumaczy Standerski.