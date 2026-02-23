Zamiast sprzątać, szpiegował? Jak Sammy Azdoufal „zhakował” robota DJI

Sammy Azdoufal zhakował odkurzacz samojeżdżący chińskiego producenta – donosi serwis The Verge. W rzeczywistości – jak sam twierdzi – nie włamywał się na żadne serwery. Jak zapewniał chciał jedynie sterować swoim nowym robotem za pomocą pada od PlayStation 5. W tym celu stworzył własną aplikację i zaczął analizować, w jaki sposób urządzenie komunikuje się z chmurą producenta.

7000 odkurzaczy na jednym ekranie. Dane z całego świata w rękach programisty

Co ciekawe, gdy jego aplikacja połączyła się z infrastrukturą DJI – producenta robota, odpowiedział nie tylko jego własny odkurzacz. W ciągu kilku minut do jego komputera zaczęły „meldować się” tysiące urządzeń z całego świata. Jak donosi serwis, około 7000 robotów z 24 krajów wysyłało regularnie dane:

numery seryjne, status sprzątania, poziom baterii, informacje o przeszkodach, szczegółowe mapy mieszkań w 2D.

Każdy robot raportował do serwera co kilka sekund. Laptop Azdoufala zaczął w czasie rzeczywistym katalogować urządzenia z Europy, USA i Azji.

Podgląd z kamery odkurzacza. Co widział laptop Azdoufala?

Najbardziej niepokojące było jednak coś innego. Jak podaje The Verge, Azdoufal twierdzi, że był w stanie:

uruchomić podgląd wideo ze swojego robota bez podawania PIN-u, obserwować transmisję z kamery, sprawdzać, jak urządzenie mapuje konkretne pomieszczenia, określać przybliżoną lokalizację urządzeń po adresie IP.

Na tym nie koniec. Podczas demonstracji pokazał, że znając 14-cyfrowy numer seryjny, można uzyskać dostęp do danych konkretnego egzemplarza – w tym informacji o tym, który pokój sprząta i jaki ma poziom baterii – pisze The Verge.

Odpowiedź producenta odkurzacza: czy poprawki DJI faktycznie zamknęły lukę?

Po zgłoszeniu sprawy przez Azdoufala i redakcję The Verge producent przyznał, że doszło do problemu z walidacją uprawnień po stronie backendu. DJI poinformowało, że:

luka została wykryta wewnętrznie pod koniec stycznia, wdrożono dwie poprawki (8 i 10 lutego), aktualizacja została zastosowana automatycznie, komunikacja urządzeń była szyfrowana TLS.

Jednocześnie firma przyznała, że pierwsza poprawka nie objęła wszystkich węzłów serwerowych. DJI zapewnia, że problem został w pełni rozwiązany, jednak Azdoufal uważa, że nie wszystkie wykryte przez niego podatności zostały jeszcze usunięte.

Jeden haker i tysiące mieszkań. czy inteligentny dom to cyfrowa pułapka?

Sytuacja z robotem DJI rodzi to pytania o bezpieczeństwo i prywatność właścicieli urządzeń smart home. Jeśli jeden entuzjasta, korzystając z ogólnodostępnych narzędzi i analizy ruchu sieciowego, był w stanie uzyskać wgląd w tysiące urządzeń na świecie – czy nasze inteligentne domy są naprawdę tak bezpieczne, jak nam się wydaje?