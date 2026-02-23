Szef polskiego rządu spotkał się w poniedziałek z szefem rządu Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Storem w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba-Lipa. Na poligonie funkcjonuje polsko-norweski projekt Camp Jomsborg, w ramach którego Norwegowie wraz z żołnierzami z innych państw nordyckich i nadbałtyckich szkolą żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Polska i Norwegia zacieśnią relacje strategiczne

Głównym tematem rozmów było zacieśnianie strategicznych relacji obu państw.

Tusk zaznaczył na konferencji po spotkaniu, że Polska i Norwegia mają identyczne poglądy, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy w walce z rosyjską agresją, ale też, jeśli chodzi o korzyści z polsko-norweskiej współpracy militarnej i przemysłowej, dotyczącej - jak zaznaczył - nie tylko kwestii bezpieczeństwa.

Premier podkreślał, że ostatnio wiele mówiono o polskim systemie obrony przeciwdronowej San. - Robimy to wspólnie z naszymi przyjaciółmi norweskimi - zaznaczył.

- Będziemy pracowali intensywniej nad tym, aby nasze relacje dotyczące bezpieczeństwa i nie tylko, ale bezpieczeństwa, zintensyfikować. Polska, jak wiecie, kończy prace nad nowym traktatem z Wielką Brytanią, podpisaliśmy traktat z Francuzami, pracujemy nad pogłębieniem porozumienia z Niemcami. Rzeczą bardzo ważną i dziękuję za tę propozycję, jest natychmiastowe przystąpienie do pracy nad pogłębieniem, także formalnym, współpracy między Polską a Norwegią - stwierdził premier Tusk. Dodał, że na pewno praca ta doprowadzi szybko do pozytywnego finału.

Premier Norwegii Jonas Gahr Store na konferencji prasowej potwierdził, że oba kraje przechodzą do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem polsko-norweskich relacji strategicznych. - Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys - stwierdził.

Store podziękował Polsce za udostępnienie ośrodka poligonowego „do szkolenia tych żołnierzy, którzy bronią wolności, demokracji i integralności terytorialnej” Ukrainy.

- Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys; nie sądzę, żeby był jakikolwiek kraj, z którym Norwegia zbliżyłaby się w ostatnich czterech latach bardziej, niż Polska - na poziomie strategicznym, politycznym, na poziomie wartości - powiedział Store.

Jak zaznaczył, Polska obecnie pogłębia relacje strategiczne z innymi państwami Europy - z Wielką Brytanią, Francją czy Niemcami. - Cieszę się, że dziś ustaliliśmy, że przechodzimy do intensywnych prac nad sformalizowaniem i ustrukturyzowaniem również naszej strategicznej współpracy - powiedział premier Norwegii. Zapowiedział wspólną pracę polskich i norweskich zespołów w tej kwestii.

Tusk wypowiedział się o programie SAFE

Na konferencji prasowej polski premier był pytany o program SAFE, szczególnie w kontekście sobotniej konwencji PiS nt. bezpieczeństwa Polski w pobliskiej Stalowej Woli. Tusk przypomniał, że Huta Stalowa Wola może liczyć z tego programu na 20 mld zł. Dodał, że przed wizytą na poligonie był w HSW, gdzie oglądał produkty wytwarzane w tym zakładzie.

- Oglądaliśmy z szefostwem Huty to wszystko, co Huta może zaoferować, nie tylko polskiemu wojsku, ale także innym armiom państw NATO. Jeszcze raz mogę tylko powtórzyć: przestańcie robić sobie i ludziom wodę z mózgu. To są pieniądze, które mają służyć w polskiej obronności, polskiemu przemysłowi – powiedział Tusk zwracając się do PiS.

Jego zdaniem przeciwnicy programu SAFE „działają przeciwko polskiemu interesowi” i bezpieczeństwu kraju.

- Prezydencie, podpisuj i nie ma co tutaj zwlekać i dyskutować, bo od tego zależy los przyszłości bezpiecznej Polski i dziesiątek i setek firm w kraju – powiedział szef rządu.

W ocenie premiera program SAFE jest wyjątkowy nie tylko pod względem wielkości nakładów na bezpieczeństwo, ale również pokazuje zmianę myślenia polityków w UE na co wydawać pieniądze.

- Obrona, myślenie o geopolityce bez iluzji, wpłynęło na bardzo masywne decyzje, to jest pomoc dla Ukrainy i dla takich państw jak Polska, jeśli chodzi o możliwość rozwoju przemysłu zbrojeniowego – mówił.

Premier był również pytany o postawę Węgier; ten kraj utrudnia UE przekazywanie pomocy dla Ukrainy i nakładania kolejnych sankcji na Rosję. Zdaniem Tuska, rząd Węgier reprezentowany przez premiera Viktora Orbana jest problemem dla całej UE. Dodał, że węgierski premier sabotuje pomoc dla Ukrainy. - Jestem przekonany, że pozostali przywódcy UE będą robili wszystko, aby te metody stosowane przez premiera Węgier były nieskuteczne – powiedział.

Tusk został również zapytany o rozpoczętą przez Francję i Niemcy dyskusję na temat odstraszania nuklearnego w Europie i o to, czy rozmowy te dotyczą również Polski.

Premier powiedział, że choć jest to „ciekawa perspektywa i ciekawy pomysł długofalowy”, to trudno dzisiaj mówić o konkretach, a on sam pozostaje w tej sprawie realistą. Jak powiedział szef rządu, „na ten moment ta propozycja nie jest doprecyzowana”.

– Jestem w pełni świadom, że potrzebujemy adekwatnych, możliwych środków reakcji na możliwą agresję ze strony naszych wrogów – podkreślił Tusk.

Zaznaczył jednak, że nie chciałby rozpoczynać publicznej debaty na ten temat, zanim nie otrzyma on „konkretnych informacji na temat tego, co jest możliwe”. - Wymaga to dyskrecji – powiedział.

Dyskusja Polski z Francją na temat odstraszania nuklearnego rozpoczęła się – przypomniał Tusk – gdy przygotowywano polsko-francuski traktat z Nancy, który obejmuje kwestie współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Zapewnił, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane.