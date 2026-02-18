Odpowiedź: Nie. Wynagrodzenie wypłaca się na rachunek płatniczy wskazany przez pracownika, chyba że złoży on – w postaci papierowej lub elektronicznej – wniosek o wypłatę pensji do rąk. Wynika to z art. 86 par. 3 kodeksu pracy.
Wprowadzenie do regulaminu pracy postanowienia przewidującego możliwość wyrażenia takiej zgody ustnie byłoby sprzeczne z przepisami, a tym samym nieważne. Potwierdza to SN w wyroku z 24 września 2003 r. (sygn. akt I PK 324/02).
Rozwiązanie mniej korzystne
Warto przy tym wskazać, że postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, a także regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Sąd Najwyższy podkreślił, że dopuszczenie ustnej zgody na taką formę wypłaty należałoby uznać za rozwiązanie mniej korzystne niż wymagania wynikające z przepisów prawa pracy, co oznacza, że taka klauzula zostałaby z mocy prawa zastąpiona odpowiednim przepisem kodeksu pracy.
Złożenie wniosku
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych jest złożenie przez pracownika indywidualnego wniosku o taką formę wypłaty w postaci papierowej lub elektronicznej. W przeciwnym razie pracodawca musi uzyskać od pracownika numer rachunku płatniczego, na który będzie przekazywana pensja. Przechowuje się go w części B akt osobowych pracownika.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych dokument ten należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej prowadzonej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy wraz z kartą (listą) wypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.
Ważne
Postać elektroniczną należy odróżnić od formy elektronicznej – wniosek pracownika nie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeżeli we wniosku o wypłatę pensji do rąk własnych pracownik nie określił, jakiego okresu dotyczy ten wniosek, pracodawca stosuje się do niego do czasu poinformowania go przez pracownika o zmianie zdania w tej sprawie. Pracownik może go cofnąć lub zmienić dyspozycję (por. wyrok SN z 21 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 917/00). ©℗
Podstawa prawna
art. 9 par. 2, art. 221 par. 3 pkt 5, art. 86 par. 3, art. 104–1041 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost. zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)
art. 61, art. 781 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071, ost. zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1508)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję