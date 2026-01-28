Tak wynika z odpowiedzi na interpelację nr 12819 posłanki Barbary Dolniak, której udzieliła Maja Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Parlamentarzystka pytała w niej o to, jakie działania zamierza podjąć resort, aby zabezpieczyć stabilne funkcjonowanie WTZ w obliczu rosnących kosztów utrzymania (warsztaty na każdego uczestnika zajęć otrzymują dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Chciała się też dowiedzieć, czy rozważane jest wprowadzenie szczególnych rozwiązań, które obejmą pracowników warsztatów, np. zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego, z uwagi na wymagające i specyficzne warunki ich pracy.

Maja Nowak wyjaśnia, że propozycja zagwarantowania pracownikom warsztatów dodatkowego urlopu została ujęta w dokumencie „Standardy funkcjonowania WTZ”, który został opracowany w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE. Była ona omawiana w ramach konsultacji przeprowadzanych w maju i czerwcu 2025 r. z przedstawicielami WTZ oraz grupą roboczą ds. warsztatów powołaną przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W ich trakcie wskazywano, że prawo do korzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego powinny mieć nie tylko osoby zatrudnione w WTZ, ale też innych instytucjach udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, np. środowiskowych domach samopomocy, zakładach aktywności zawodowej czy domach pomocy społecznej.

Wiceminister Nowak podaje, że pojawiły się również głosy, że taki dodatkowy urlop dla pracowników może zaburzyć logistykę pracy w tych placówkach i powodować obciążenie dla pozostałej kadry. To zaś może wpłynąć negatywnie na jakość zajęć prowadzonych z uczestnikami warsztatów. Ponadto organizacja pracy w jednostce, w której niemal wszyscy pracownicy byliby uprawnieni do dodatkowego urlopu, poza trudnościami natury koordynacyjnej, będzie generować dodatkowe koszty, bo będzie wiązać się z koniecznością zatrudnienia w WTZ dodatkowych osób. Z tych powodów MRPiPS nie prowadzi prac w sprawie dodatkowego wymiaru urlopu dla pracowników warsztatów.

Będzie zmiana rozporządzenia

Jednocześnie Maja Nowak przypomniała, że aktualnie procedowany jest projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.). Projekt zakłada m.in. zwiększenie wysokości rocznego dofinansowania na osobę niepełnosprawną korzystającą ze wsparcia z WTZ w 2026 r. i kolejnych latach z 35 196 zł do 38 496 zł, co ma być odpowiedzią na problemy finansowe tych placówek.