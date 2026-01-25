To odpowiedź na wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się w związku z nowymi zasadami, na jakich płatnicy korzystają z tej ulgi od nowego roku. Po zmianie przepisów mogą w każdym okresie 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej płacić mniejsze składki przez 36 miesięcy kalendarzowych. Oznacza to trzy lata ulgi i dwuletnią karencję.

Wcześniej, w innym komunikacie z 22 grudnia, ZUS poinformował, że niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzystał z małego ZUS plus przed 2026 r., czy też nie, od 1 stycznia rozpoczyna się dla niego nowy 60-miesięczny okres, w którym może wykorzystać 36 miesięcy zwolnienia ze składek. Grudniowy komunikat sugerował więc reset dotychczasowych okresów korzystania z ulgi.

ZUS potwierdza swoje stanowisko

Problem w tym, że wyzerowanie tych okresów wynika wyłącznie z korzystnego stanowiska ZUS, pod którym nikt formalnie się nie podpisał – nie ma jednoznacznego potwierdzenia wprost w przepisach ani w oficjalnych objaśnieniach prawnych – zwracają uwagę eksperci. Nowy komunikat ZUS jednoznacznie potwierdza, że do ulgi można wrócić bez okresu karencji. W 2026 r. podstawowy ZUS wynosi 1926,76 zł miesięcznie, podczas gdy przy małym ZUS plus składka może zostać obniżona nawet do 456,18 zł.