Zatem od 1 stycznia 2026 r. podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 1 441,80 zł (w 2025 r. – 1 399,80 zł), ani nie może być wyższa niż 5 652 zł (w 2025 r. - 5 203,80 zł).
Miesięczna kwota przyszłorocznych składek na mały ZUS plus będzie wynosić: minimum 456,18 zł (w 2025 r. - 442,90 zł) oraz maksimum 1 926,76 zł (w 2025 r. – 1 773,96 zł).
Rocznie składka wzrośnie o prawie 1 834 zł.
