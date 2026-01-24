Błąd w zgłoszeniu do ZUS? Masz czas do końca stycznia na poprawkę

Wielu przedsiębiorców popełniło ten sam błąd, zakładając, że w 2026 roku nie mogą już korzystać z ulgi Mały ZUS Plus. Jeśli ty również zgłosiłeś się do ubezpieczeń ze standardowym kodem (05 10 lub 05 12), mamy dobrą wiadomość: wciąż możesz to naprawić i płacić niższe składki. Jak to zrobić? Wystarczy wycofać poprzednie zgłoszenie i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/0592. Przedsiębiorcy mają na to czas do końca stycznia 2026 roku.

Pułapka w przepisach? Nowy sposób liczenia Małego ZUS Plus

Przypominamy, że od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie kluczowe zmiany dla tysięcy właścicieli firm. Chodzi o sposób ustalania limitów czasowych dla tzw. Małego ZUS Plus. Co się zmienia? Do okresów 36 miesięcy kalendarzowych ulgi i 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się - zgodnie z nowymi zasadami - jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi lub prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień.

Nie daj się zaskoczyć nowym limitom. Warto już teraz zweryfikować swoją historię ubezpieczenia, aby 1 stycznia 2026 roku nie obudzić się z obowiązkiem płacenia składek wyższych o kilkaset złotych miesięcznie.