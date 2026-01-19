Praca dla osób z niepełnosprawnością – najważniejsze zasady

Zgodnie z polskim prawem, każdy pracownik ma prawo do równego traktowania. Stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) determinuje jednak dodatkowe bonusy i ochronę. Warto pamiętać, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem mogą pracować u "zwykłego" pracodawcy, o ile stanowisko zostanie odpowiednio przystosowane lub praca będzie wykonywana w formie zdalnej.

Oto 6 przywilejów, które warto znać:

1. Skrócony czas pracy (7 godzin zamiast 8)

Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności norma czasu pracy jest obniżona. Zamiast standardowych 40 godzin tygodniowo, pracują oni 35 godzin (7h dziennie). Co najważniejsze – wynagrodzenie pozostaje bez zmian, mimo mniejszej liczby godzin.

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy (10 dni)

To jeden z najbardziej cenionych przywilejów. Pracownikowi z orzeczeniem (stopień znaczny lub umiarkowany) przysługuje dodatkowe 10 dni roboczych urlopu w roku kalendarzowym.

Ważne Uwaga: Prawo to nabywa się po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

3. Zakaz pracy w nocy i nadgodzin

Osoba z niepełnosprawnością co do zasady nie może pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Ważne Wyjątki: Zakaz nie obowiązuje pracowników ochrony (pilnowanie mienia) oraz sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę na wniosek samego pracownika.

4. Dodatkowa przerwa na gimnastykę lub odpoczynek

Oprócz standardowej "przerwy śniadaniowej" (15 min), osobie niepełnosprawnej przysługuje kolejne 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Można ją wykorzystać na prozdrowotną gimnastykę lub po prostu na odpoczynek.

5. Płatne wolne na rehabilitację (nawet 21 dni!)

Pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem mają prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu:

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku),

wykonania specjalistycznych badań lub zabiegów,

zakupu lub naprawy sprzętu ortopedycznego.

Ważne Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia na turnus nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku.

6. Przystosowanie stanowiska pracy

Jeśli pracownik utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracodawca ma obowiązek zorganizować mu odpowiednio wyposażone stanowisko wraz z zapleczem socjalnym. Ma na to 3 miesiące od zgłoszenia gotowości przez pracownika.