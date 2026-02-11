Rutte zapewnia: NATO regularnie ćwiczy scenariusze zagrożeń

Rutte był pytany, czy jeśli Rosja, siłą 15 tys. żołnierzy, zdecyduje się zablokować tzw. przesmyk suwalski, NATO jest w stanie szybko zareagować.

- Zdecydowanie tak. (...) Mogę zapewnić, że samo NATO regularnie ćwiczy różne scenariusze, wykorzystując wszelkie istotne informacje wywiadowcze. (...) Zapewniam również, że jesteśmy dobrze przygotowani do reagowania na każde zagrożenie dla Sojuszu - aby nikt nie pomyślał, że może nas zaatakować, ponieważ nasza reakcja będzie druzgocąca - powiedział.

- Jesteśmy sojuszem obronnym, nasza reakcja będzie zabójcza, jeśli spróbują nas zaatakować - podsumował.

Przesmyk suwalski to wąski pas terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, łączący Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Jednocześnie oddziela należący do Rosji obwód królewiecki od Białorusi.

Symulacja wojny pokazuje ryzyko szybkiego opanowania Mariampola przez Rosję

Dziennik „Wall Street Journal” opisał w zeszłą środę grę wojenną, w której wzięło udział 16 byłych wysokich rangą urzędników z Niemiec i NATO, a także parlamentarzyści i eksperci ds. bezpieczeństwa. Zorganizowana została wspólnie przez dziennik „Die Welt” i Uniwersytet Bundeswehry z Hamburga. Oto jak wynik tej gry wojennej przedstawił PAP jej polski uczestnik, Bartłomiej Kot z Aspen Institute Central Europe: Rosjanie w ciągu kilku dni, niewielkimi siłami opanowują strategiczny przyczółek na Litwie, a NATO reaguje paraliżem decyzyjnym.

Według przyjętego w grze scenariusza Rosja zajmuje w październiku br. litewski Mariampol, 35-tysięczne miasto w przesmyku suwalskim. Robi to pod pretekstem rzekomego kryzysu humanitarnego w obwodzie królewieckim, swojej enklawie graniczącej z Polską i Litwą.

Mariampol to miejsce strategiczne, leżące na skrzyżowaniu ważnych dla Europy autostrad: na południowy zachód biegnie Via Baltica, droga prowadząca do Polski, a na zachód droga między Białorusią a Kaliningradem. Na mocy umowy o tranzycie między Rosją, UE i Litwą z 2002 r. ta druga jest otwarta dla rosyjskiego transportu.

Według Kota poza Polską nikt z graczy nie próbował kontestować „rosyjskiej pozycji wyjściowej” i wszyscy zaakceptowali ustanowienie korytarza humanitarnego na terytorium Litwy, godząc się także na brak dostępu do tego korytarza i zamknięcie nad nim przestrzeni powietrznej dla wszystkich poza Rosją.

Również według „WSJ” symulowana inwazja na Mariampol pod pretekstem kryzysu humanitarnego w Królewcu sparaliżowała proces decyzyjny sojuszników z NATO. (PAP)