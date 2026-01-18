Kiedy wypadają dodatkowe dni wolne?

Zgodnie z nowymi przepisami, dni wolne przysługują w zamian za święta ustawowe, które w 2026 roku przypadają w soboty. Urzędnicy odpoczną:

14 sierpnia (piątek) – w zamian za 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego).

– w zamian za 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego). 28 grudnia (poniedziałek) – w zamian za 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Dzięki temu weekend sierpniowy wydłuży się do trzech dni, a przerwa świąteczna na koniec roku potrwa aż do stycznia, o ile pracownik zdecyduje się dobrać kilka dni z własnej puli urlopowej.

Kto konkretnie skorzysta z zarządzenia?

Nowe terminy dotyczą członków korpusu służby cywilnej. Na liście znajdują się pracownicy:

ministerstw i urzędów wojewódzkich,

administracji rządowej,

służb mundurowych (m.in. CBŚP, BSW, CBZC),

powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Co z pracownikami sektora prywatnego?

Mamy dobre wieści: prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę przysługuje wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę, o ile sobota jest dla nich dniem wolnym z rozkładu czasu pracy. Wynika to wprost z Kodeksu pracy i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Różnica jest jedna: w urzędach terminy wyznaczył premier, natomiast w firmach prywatnych konkretną datę wskazuje pracodawca (często biorąc pod uwagę sugestie załogi).

Kalendarz świąt w 2026 roku – kiedy jeszcze nie idziemy do pracy?

Warto zapamiętać te daty, planując wypoczynek w nadchodzącym roku:

Data Święto Dzień tygodnia 1 stycznia Nowy Rok Czwartek 6 stycznia Święto Trzech Króli Wtorek 6 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny Poniedziałek 1 maja Święto Pracy Piątek 4 czerwca Boże Ciało Czwartek 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP Sobota (dzień do odbioru) 11 listopada Święto Niepodległości Środa 25 grudnia Boże Narodzenie (I dzień) Piątek 26 grudnia Boże Narodzenie (II dzień) Sobota (dzień do odbioru)

Najważniejsze zasady odbierania wolnego

Pamiętaj, że zgodnie z prawem: