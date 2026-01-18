Kiedy wypadają dodatkowe dni wolne?
Zgodnie z nowymi przepisami, dni wolne przysługują w zamian za święta ustawowe, które w 2026 roku przypadają w soboty. Urzędnicy odpoczną:
- 14 sierpnia (piątek) – w zamian za 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego).
- 28 grudnia (poniedziałek) – w zamian za 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).
Dzięki temu weekend sierpniowy wydłuży się do trzech dni, a przerwa świąteczna na koniec roku potrwa aż do stycznia, o ile pracownik zdecyduje się dobrać kilka dni z własnej puli urlopowej.
Kto konkretnie skorzysta z zarządzenia?
Nowe terminy dotyczą członków korpusu służby cywilnej. Na liście znajdują się pracownicy:
- ministerstw i urzędów wojewódzkich,
- administracji rządowej,
- służb mundurowych (m.in. CBŚP, BSW, CBZC),
- powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.
Co z pracownikami sektora prywatnego?
Mamy dobre wieści: prawo do dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę przysługuje wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę, o ile sobota jest dla nich dniem wolnym z rozkładu czasu pracy. Wynika to wprost z Kodeksu pracy i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Różnica jest jedna: w urzędach terminy wyznaczył premier, natomiast w firmach prywatnych konkretną datę wskazuje pracodawca (często biorąc pod uwagę sugestie załogi).
Kalendarz świąt w 2026 roku – kiedy jeszcze nie idziemy do pracy?
Warto zapamiętać te daty, planując wypoczynek w nadchodzącym roku:
|Data
|Święto
|Dzień tygodnia
|1 stycznia
|Nowy Rok
|Czwartek
|6 stycznia
|Święto Trzech Króli
|Wtorek
|6 kwietnia
|Poniedziałek Wielkanocny
|Poniedziałek
|1 maja
|Święto Pracy
|Piątek
|4 czerwca
|Boże Ciało
|Czwartek
|15 sierpnia
|Wniebowzięcie NMP
|Sobota (dzień do odbioru)
|11 listopada
|Święto Niepodległości
|Środa
|25 grudnia
|Boże Narodzenie (I dzień)
|Piątek
|26 grudnia
|Boże Narodzenie (II dzień)
|Sobota (dzień do odbioru)
Najważniejsze zasady odbierania wolnego
Pamiętaj, że zgodnie z prawem:
- Pracodawca musi oddać dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto w sobotę.
- Niewyznaczenie takiego dnia jest naruszeniem przepisów o czasie pracy.
- Wyjątek stanowią osoby, dla których sobota jest normalnym dniem pracy zgodnie z grafikiem – one nie otrzymują dodatkowego dnia wolnego.
