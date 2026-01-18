Koniec niepewności: Kiedy dostaniesz ekwiwalent za urlop?

Do tej pory termin wypłaty pieniędzy za niewykorzystane dni wolne budził kontrowersje. Nowe przepisy (art. 171 k.p.) precyzyjnie określają dwa scenariusze:

Z ostatnią pensją: Standardowo pracodawca wypłaci ekwiwalent razem z Twoim ostatnim wynagrodzeniem.

Zasada 10 dni: Jeśli termin wypłaty pensji przypada jeszcze przed końcem Twojej umowy, pracodawca ma 10 dni od dnia ustania stosunku pracy na przelanie pieniędzy za urlop.

Ważne: Jeśli 10. dzień przypada w święto, pieniądze muszą być na Twoim koncie najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

Te sprawy kadrowe załatwisz teraz przez e-mail (Postać elektroniczna)

Od 27 stycznia 2026 r. znika przymus formy papierowej w wielu kluczowych kwestiach. Teraz wystarczy wiadomość e-mail (z danymi pozwalającymi zidentyfikować nadawcę) lub dokument z podpisem kwalifikowanym, aby:

złożyć wniosek o urlop bezpłatny ,

, ustalić harmonogram czasu pracy lub wnioskować o system weekendowy,

lub wnioskować o system weekendowy, odebrać instrukcje BHP ,

, wnioskować o wyjście prywatne lub odebranie nadgodzin,

lub odebranie nadgodzin, skonsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi.

Czy pracodawca może odmówić wypłaty ekwiwalentu?

Obowiązek wypłaty powstaje automatycznie w dniu zakończenia umowy, jeśli nie wykorzystałeś urlopu. Istnieją jednak dwa wyjątki:

Urlop na wypowiedzeniu: Pracodawca może Cię wysłać na urlop przymusowy w trakcie wypowiedzenia – wtedy nie płaci ekwiwalentu. Kontynuacja u tego samego szefa: Jeśli podpisujesz nową umowę bezpośrednio po starej, możecie się porozumieć, że urlop "przejdzie" na nowy kontrakt.

Uwaga na wypowiedzenia!

Mimo cyfryzacji, Kodeks pracy wciąż stawia twarde wymagania przy zwalnianiu pracowników. Wypowiedzenie umowy nadal wymaga formy pisemnej (własnoręczny podpis). Jeśli chcesz zrobić to cyfrowo, musisz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zwykły skan lub e-mail może zostać uznany za naruszenie procedur.

Zmiany w funduszu socjalnym (ZFŚS)

To nie wszystko. Nowe przepisy wzmacniają głos pracowników. Od teraz regulaminy funduszu socjalnego muszą być konsultowane z co najmniej dwoma przedstawicielami załogi, a nie jednym, jak miało to miejsce dotychczas.