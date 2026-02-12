Prezydent podpisał ustawę z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma usprawnić funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego i górskiego oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym 2026. Co się zmieni?

Zmiana w Prawie o ruchu drogowym rozszerza definicję „pojazdu używanego do celów specjalnych”, obejmując nią także ciągnik rolniczy. Umożliwia również korzystanie z pojazdów specjalnych podmiotom uprawnionym do ratownictwa wodnego i górskiego oraz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa.

Nowelizacja rozszerza katalog osób uprawnionych do wydawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu drogowego. Uprawnienia takie uzyskają ratownicy wodni podczas prowadzenia akcji ratowniczej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonujący zadania ustawowe, a także strażacy ratownicy i strażacy ochotniczych straży pożarnych realizujący zadania określone w ustawie.

Elektroniczne prawo jazdy doprecyzowane

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami doprecyzowują zasady wydawania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla członków OSP oraz podmiotów ratownictwa wodnego, górskiego i morskiego będzie zwolnione z opłaty.

W związku z nowymi uprawnieniami dotyczącymi kierowania ruchem, doprecyzowano również przepisy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Strażak ratownik będzie mógł brać udział w działaniach ratowniczych po ukończeniu szkolenia podstawowego, które obejmie także umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowania ruchem drogowym.

Część zmian ma charakter porządkujący i usuwa błędne odesłania w przepisach wcześniejszej nowelizacji z 17 października 2025 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wybranych przepisów dotyczących m.in. tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz kursów reedukacyjnych, które zaczną obowiązywać wcześniej – odpowiednio 3 marca 2026 r. albo w dniu następującym po ogłoszeniu. (PAP)

