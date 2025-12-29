Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zyska nowe uprawnienia, umożliwiające jej inspektorom odgórne przekształcanie umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów B2B, w umowy o pracę, gdy stwierdzą, że zatrudnienie jest wykonywane w warunkach etatu. Przepisy, które mają chronić pracowników przed nadużyciami, bardzo niepokoją pracodawców w ochronie zdrowia. Jest to jedna z branż, gdzie kontrakty są dominującą formą zatrudnienia. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aż 74 proc. lekarzy specjalistów wykonuje obowiązki na podstawie umów B2B lub działalności gospodarczej.

Administracyjne narzucenie etatów tej grupie zawodowej oznaczałoby objęcie jej sztywnymi normami czasu pracy wynikającymi z kodeksu pracy – w tym limitami godzin nadliczbowych oraz obowiązkowym odpoczynkiem dobowym.

Według Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oznaczałoby to w praktyce ograniczenie możliwości pracy lekarzy w kilku placówkach jednocześnie, co przełożyłoby się na ubytek 54 mln roboczogodzin i spadek liczby świadczeń szpitalnych o 5 mln rocznie. Według dyrektorów szpitali oznaczałoby to paraliż ich placówek.

- Nie widzę szans na to, żeby można było zastąpić kontrakty umowami o pracę. To jest chybiony pomysł na te czasy – na sytuację niedoboru lekarzy. Około jedną czwartą personelu mamy zatrudnioną na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych i nie wyobrażam sobie odgórnego narzucania im etatów. Na umowie o pracę lekarze nie będą mogli otrzymywać takich wynagrodzeń, jakie mają obecnie. Niektórzy specjaliści z dnia na dzień odeszliby do podmiotów prywatnych, czyli tam, gdzie nie byłoby takich ograniczeń – podkreśla Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Orłowskiego w Warszawie. Tłumaczy, że w grupie radiologów raczej nie znajdzie się specjalisty, który chciałby się podjąć pracy na etacie.

- Oni wykonują opisy zdjęć dla bardzo wielu podmiotów. Lekarz dzięki mobilnej platformie, którą ma zamontowaną na komputerze, jest w stanie robić to z różnych miejsc, także na urlopie. Podobnie jest z kardiologami, którzy mogą realizować teleporady dla wielu placówek jednocześnie – dodaje Tomasz Kopiec.

Przy czym organizacje pracodawców zwracają uwagę na to, że jednostronne przekształcanie umów byłoby kompletnym ignorowaniem woli stron. Samozatrudnienie jest bowiem preferowane przez obie strony, a wielu lekarzy wybiera tę formę zatrudnienia ze względu na możliwość wypracowania większych przychodów oraz optymalizacji podatkowej. Takie rozwiązanie groziłoby pogwałceniem zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobody zawierania umów. Dyrektorzy szpitali podkreślają, że kontrakty z lekarzami zawierają po przeprowadzeniu otwartego konkursu na świadczenie, nie wiadomo, dlaczego mieliby zatem dyskryminować w nich specjalistów startujących jako indywidualne praktyki lekarskie względem innych firm.

Z tymi argumentami nie zgadzają się związkowcy, którzy od dawna zachęcają medyków do rozważenia zmiany formy zatrudnienia na etat.

- Prawie każda z umów zawieranych z lekarzami spełnia warunki umowy o pracę. Pracują w danym miejscu, pod czyimś kierownictwem, w odpowiednim czasie, z urlopem. Gdzie tu jest zadaniowość? – pyta Piotr Watoła, wiceprzewodniczący OZZL. Jego zdaniem wielu lekarzy jest przymuszanych do tej formy zatrudnienia, która jest dla nich niekorzystna, bo pozwala omijać normy czasu pracy.

- Jeśli dyrektor wymyśli, że będą w szpitalu kontrakty, to ci, którzy się nie zgadzają, mogą odejść, nie mają wyboru. Uważamy, że system kontraktów jest działaniem na szkodę lekarzy, i z olbrzymią niekorzyścią dla pacjentów. Taki lekarz może pracować X dni z rzędu, bez praktycznie żadnej kontroli – dodaje Piotr Watoła.

Zapaść finansowa grozi szpitalom

Jednak według pracodawców masowe przekształcanie kontraktów w etaty uderzyłoby w finanse szpitali, które już teraz z powodu trudnej finansowej sytuacji NFZ są na skraju zapaści. Znacząco wzrosłyby koszty związane z obowiązkami składkowymi oraz świadczeniami pracowniczymi.

- Placówki medyczne mogą zostać obciążone obowiązkiem zapłaty składek za pracownika oraz pracodawcę, co może oznaczać nieplanowane koszty, a to w konsekwencji ma olbrzymi wpływ na budżet podmiotu, planowanie finansowe i może wymagać korekty struktury zatrudnienia lub modelu współpracy – podkreśla Beata Rorant, dyrektor departamentu zdrowia Pracodawców RP. Dla wielu szpitali powiatowych, które już dziś zmagają się z problemami płynności finansowej oraz opóźnieniami płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia – m.in. za nadwykonania – nowe obciążenia mogą oznaczać utratę stabilności ekonomicznej.

Zarządzający podmiotami medycznymi dodatkowo podkreślają, że odejście od zatrudnienia na umowach B2B będzie oznaczać spadek przychodów dla szpitala.

- Zabiegowcy na kontraktach mają wynagrodzenie liczone jako procent procedury. Lekarz w takiej sytuacji chce operować, aby wykonać jak najwięcej zabiegów, bo więcej zarobi. Efektywność tych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, jest dużo mniejsza. Gdy wprowadziliśmy kontrakty z tym komponentem motywacyjnym w postaci procentu od procedury, w naszym szpitalu wzrosła liczba hospitalizacji i zabiegów. W ciągu dwóch lat poprawiliśmy efektywność pracy o 40 proc. – zauważa Tomasz Kopiec.

Pracodawcy podkreślają ryzyko, jakie wiązałoby się z ewentualnym nadaniem decyzjom inspektorów PIP rygoru natychmiastowej wykonalności. W takiej sytuacji dyrektorzy szpitali byliby zmuszeni do natychmiastowej modyfikacji grafików dyżurów, co w warunkach niedoboru kadr jest trudno wykonalne i może prowadzić do paraliżu funkcjonowania placówki. Dlatego organizacje pracodawców apelują do ministra zdrowia o interwencję. Jednak jak dowiedział się DGP, resort nie widzi możliwości stworzenia specjalnych rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia, które chroniłyby go przed odgórnymi decyzjami PIP.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP stanowi wykonanie pilnego kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, więc żadne wyłączenie spod projektowanych regulacji nie jest możliwe – czytamy w odpowiedzi udzielonej DGP przez biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Etap legislacyjny:

Stały Komitet Rady Ministrów