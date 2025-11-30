Inspektorzy zyskają prawo do przekształcania śmieciówek w etaty

Od przyszłego roku inspektor pracy ma zyskać prawo do przekształcania umów cywilnoprawnych (zleceń, dzieł czy B2B) w etaty.

Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy pracuje nad stworzeniem listy samokontroli, która pomoże ustalić zarówno pracodawcom, pracownikom, jak i inspektorom pracy, czy pracobiorca powinien pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę.

O co będzie pytał inspektor pracy?

Z projektu tzw. checklisty przygotowanej przez PIP wybraliśmy 11 pytań, które pomogą ustalić, czy pracownik powinien pracować na etacie.

1. Czy umowę cywilnoprawną zaproponował przedsiębiorca?

2. Czy inne osoby w firmie, które świadczą taki sam rodzaj pracy i w takich samych warunkach, są zatrudnione na umowie o pracę?

3. Czy pracodawca obiecał pracobiorcy, że zawrze z nim umowę o pracę po wskazanym okresie pracy na umowie cywilnoprawnej?

4. Czy pracobiorca zajmuje określone stanowisko w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa?

5. Czy pracobiorca ma przełożonego, np. koordynatora, dyspozytora, brygadzistę, kierownika, dyrektora itp.?

6. Czy pracobiorca ma wyznaczony zakres obowiązków?

7. Czy godziny pracy pracobiorcy są ściśle określone umową lub wskazane przez pracodawcę, w szczególności obowiązuje go, jak każdego, grafik/harmonogram pracy albo czas pracy (w tym godziny rozpoczęcia/zakończenia)?

8. Czy miejsce wykonywania pracy pracobiorcy ustala pracodawca?

9. Czy pracobiorca świadczy pracę bezpośrednio w zakładzie pracodawcy i pod jego kierownictwem?

10. Czy pracobiorca jest obowiązany poddać się szkoleniom BHP i badaniom profilaktycznym jak pracownik?

11. Czy pracobiorca otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie, którego wysokość zależy nie tylko od rezultatu danej pracy?

Test pozwoli ustalić, czy pracodawca powinien zawrzeć z pracobiorcą umowę o pracę

Jeżeli odpowiedź na większość pytań zawartych w teście jest twierdząca, inspektor pracy nie będzie miał wątpliwości, że pracodawca powinien nawiązać z pracobiorcą stosunek pracy. Już odpowiedź na pięć kluczowych pytań (5, 7, 8, 9, 11) również przesądza, że pracobiorca powinien mieć podpisaną umowę o pracę. Z kodeksu pracy wynika bowiem, kiedy możemy mówić o stosunku pracy.

Artykuł 22 par. 1 wskazuje, że „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Mowa tu zatem o pięciu konkretnych cechach pracy:

- określonego rodzaju,

- pod kierownictwem pracodawcy,

- w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

- w czasie wyznaczonym przez pracodawcę,

- za wynagrodzeniem.

