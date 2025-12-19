Przyjęcie senackiej poprawki oznacza odejście od proponowanej w pierwotnej wersji projektu przez rząd zasady orzekania jednoosobowego w drugiej instancji we wszystkich przypadkach i pozostawienie furtki dla orzekania w szerszym składzie wtedy, gdy wymaga tego złożony stan zdrowia pacjenta. Decyzję o ponownym rozpatrzeniu sprawy łącznie przez trzech lekarzy orzeczników będzie mógł podjąć główny lekarz orzecznik albo jego zastępca.

Reforma orzecznictwa ma rozwiązać kluczowy problem, z którym mierzy się ZUS. Lekarze nie chcą podejmować pracy orzeczników ze względu na ogromne obciążenie pracą, stres związany z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i niekonkurencyjne wynagrodzenia. ZUS ma ok. 40 proc. wakatów wśród lekarzy – orzeczników. Aby zatrzymać odpływ specjalistów, ustawa przewiduje zmianę zasad wynagradzania. Pensja orzeczników w ZUS będzie ustalana na podobnych zasadach jak najniższe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych, co oznacza podwyżki ich wynagrodzeń o ok. 25 proc. Regulacja wprowadza także możliwość współpracy z orzecznikami na kontraktach (podobnie jak w KRUS) oraz wsparcie ich przez asystentów, którzy mają ich odciążyć od czynności administracyjnych.

Nowelizacja likwiduje także jedną z barier, która jest główną przyczyną przewlekłości postępowań. Wprowadza obowiązek przekazywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i nakłada terminy oraz sankcje na placówki, które zwlekają z jej dostarczeniem.

Utrata zasiłku chorobowego

W ustawie doprecyzowano także, kiedy będzie można stracić zasiłek chorobowy. Będą tym zagrożone osoby, które podczas zwolnienia lekarskiego wykonują pracę zarobkową lub podejmują aktywność niezgodną z celem zwolnienia (z wyjątkiem drobnych czynności, np. zakupów) czy działania przedłużające chorobę (np. wyjazd podczas rekonwalescencji). Regulacja wprowadza także możliwość korzystania ze zwolnienia w jednym miejscu, a pracowania w drugim (np. dla osób z dwoma etatami - jeśli charakter pracy na to pozwala). Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.