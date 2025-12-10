Najważniejszą poprawką Senatu jest przywrócenie możliwości orzekania w II instancji w składzie trzyosobowym w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Decyzję w tym zakresie podejmie główny lekarz orzecznik albo jego zastępca.
Oznacza to odejście od sztywnej zasady orzekania jednoosobowego w drugiej instancji, proponowanej przez rząd, i pozostawienie furtki do pogłębionej, kolegialnej analizy tam, gdzie jej wymaga złożony stan zdrowia pacjenta.
Reforma orzecznictwa ma rozwiązać trzy kluczowe problemy: braki kadrowe, przewlekłość postępowań oraz rozproszenie przepisów dotyczących orzekania.
Wyższe wynagrodzenia i kontrakty dla lekarzy orzeczników
Aby zatrzymać odpływ specjalistów, ustawa przewiduje:
- podwyżki wynagrodzeń lekarzy orzeczników o ok. 25%,
- możliwość współpracy na kontraktach cywilnoprawnych, podobnie jak w KRUS,
- wprowadzenie asystentów lekarzy orzeczników, którzy mają odciążyć ich od czynności administracyjnych.
Pielęgniarki i fizjoterapeuci z nowymi uprawnieniami
Reforma rozszerza katalog zawodów medycznych, które mogą orzekać:
- pielęgniarki – w zakresie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- fizjoterapeuci –w zakresie kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.
To rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenie systemu przy jednoczesnym podniesieniu jakości orzekania w wyspecjalizowanych dziedzinach.
Szybsze pozyskiwanie dokumentacji medycznej przez ZUS
Jedną z barier wydłużających postępowania była trudność w pozyskiwaniu dokumentacji medycznej. Ustawa:
- wprowadza obowiązek przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej,
- nakłada terminy i sankcje na placówki, które zwlekają z jej dostarczeniem.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich
Drugim filarem ustawy jest reforma zasad przyznawania i kontroli zasiłków chorobowych. Nowe przepisy:
- definiują pojęcia „praca zarobkowa” i „aktywność niezgodna z celem zwolnienia”,
- wprowadzają wyjątki dla czynności dnia codziennego i działań incydentalnych,
- modyfikują zasady kontroli L4, w tym umożliwiają kontrolę tożsamości oraz wprowadzenie zastrzeżeń do protokołu.
Ustawa co do zasady ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.