Roczny limit czasu pracy stanowi podstawę nie tylko do planowania oraz rozliczania aktywności pracowniczej, lecz także do ustalania współczynnika urlopowego wykorzystywanego przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany wypoczynek oraz innych świadczeń, do których przepisy odsyłają poprzez analogię do zasad jego ustalania. Ma on również znaczenie przy kalkulacji określonych składników wynagrodzenia zależnych od liczby godzin przypadających w danym miesiącu, takich jak dodatek za pracę w porze nocnej czy rekompensata za godziny nadliczbowe.

Okres rozliczeniowy służy rozliczaniu wielu kwestii związanych z czasem pracy. Odgrywa istotną rolę przy konstruowaniu harmonogramów, wyznaczając granice dopuszczalnych obciążeń pracowniczych. W jego trakcie musi zostać zapewnione m.in.:

przeciętne 40-godzinne obciążenie tygodniowe,

dotrzymanie limitu maksymalnie 8 godzin pracy nadliczbowej w przeciętnym ujęciu tygodniowym,

realizacja zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

zagwarantowanie minimalnej liczby dni wolnych od pracy.

W ramach okresu rozliczeniowego ustala się zarówno wymiar czasu pracy, jak i górną liczbę dni przeznaczonych na świadczenie pracy (oraz odpowiadające jej minimum dni wolnych). Do jego zakończenia należy oddać pracownikowi dni wolne wynikające z wykonywania zadań w święta, niedziele oraz w dni wolne przewidziane zasadą przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a także zrekompensować ewentualne naruszenia odpoczynku dobowego. W tym samym przedziale czasowym pracodawca może również udzielić czasu wolnego za godziny nadliczbowe bez konieczności uzyskiwania wniosku pracownika.

Okresy rozliczeniowe można podzielić na dwie zasadnicze kategorie, które różnią się trybem ich ustanawiania:

zwykłe – wprowadzane na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub obwieszczenia dotyczącego organizacji czasu pracy, przy czym wymagają konsultacji z organizacją związkową, o ile funkcjonuje u danego pracodawcy; w niektórych przypadkach na pracodawcy ciąży także obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektoratu pracy,

przedłużone – których stosowanie wymaga odpowiedniego unormowania w układzie zbiorowym pracy albo zawarcia porozumienia z organizacją związkową bądź przedstawicielami pracowników; informację o zawarciu takiego porozumienia należy przekazać Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 5 dni. [tabele 15, 16, 17 i 18]

Tabela. 15Maksymalna długość okresu rozliczeniowego

Długość okresurozliczeniowego System czasu pracy do 4 tygodni przy pracy w ruchu ciągłym (art. 138 k.p.) do 1 miesiąca w systemie równoważnego czasu pracy (z art. 135 par. 1, 136, 137 k.p.),skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.)pracy wykonywanej tylko w piątki, soboty, niedziele i święta (tzw. system pracy weekendowej – art. 144 k.p.) do 3 miesięcy w systemie równoważnego czasu pracy, którego stosowanie musi być uzasadnione szczególnymi przypadkami (art. 135 par. 2 i art. 137 k.p.) do 4 miesięcy podstawowy system czasu pracy (art. 129 par. 1 k.p.),system przerywanego czasu pracy (art. 139 par. 2 k.p. zawiera ograniczenie, z którego wynika, że przerywany czas pracy może być stosowany tylko w stosunku do podstawowego czasu pracy uregulowanego w art. 129 par. 1 k.p.),system równoważnego czasu pracy (z art. 135 par. 3 i art. 137 k.p.)

Tabela 16.Miesięczne okresy rozliczeniowe

Miesiąc Wymiar czasu pracy Maksymalna liczba dni pracy Minimalna liczba dni wolnych od pracy I 160 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) 20 11 II 160 godzin:40 godz. x 4 tyg. 20 8 III 176 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) 22 9 IV 168 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 21 9 V 160 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 20 11 VI 168 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 21 9 VII 184 godziny:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) 23 8 VIII 160 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 20 11 IX 176 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) 22 8 X 176 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) 22 9 XI 160 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 20 10 XII 160 godzin:(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) 20 11

Tabela 17.Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres Wymiar czasu pracy Maksymalna liczba dni pracy Minimalna liczba dni wolnych od pracy I – III 496 godzin:(40 godz. x 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni) – (8 godz. x 2 dni świąteczne) 62 28 IV – VI 496 godzin:(40 godz. x 13 tyg.) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) 62 29 VII – IX 520 godzin:(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny) 65 27 X – XII 496 godzin:(40 godz. x 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 4 dni świąteczne) 62 30

Tabela 18.Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

Okres Wymiar czasu pracy Maksymalna liczba dni pracy Minimalna liczba dni wolnych od pracy I – IV 664 godziny:(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) 83 37 V – VIII 672 godziny:(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 3 dni świąteczne) 84 39 IX – XII 672 godziny:(40 godz. x 17 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) – (8 godz. x 4 dni) 84 38

W każdym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy może zostać przedłużony, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi albo związanymi z organizacją pracy. Przedłużenie to nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy i musi następować z zachowaniem ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Obliczenia według ustalonych zasad

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (tydzień to 7 kolejnych dni kalendarzowych od początku okresu rozliczeniowego), a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, a w trzeciej kolejności,

3) odliczając od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto będące dniem wolnym od pracy przypadające w innym dniu niż niedziela.

Święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Obejmuje to także przypadki, w których święto przypada w dniu wolnym od pracy (jeżeli jest to dzień inny niż niedziela).

Maksymalna liczba dni, które mogą być oznaczone jako dni pracy ustalana jest poprzez podzielenie wymiaru czasu pracy dla okresu rozliczeniowego przez 8.

Minimalna liczba dni wolnych w okresie rozliczeniowym musi być równa liczbie niedziel, świąt przypadających w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustalamy ją, odejmując maksymalną liczbę dni pracy od liczby dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym.

Praca w niepełnym wymiarze

Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowca ustala się tak samo jak dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, należy go jednak przemnożyć przez wielkość etatu, na jaki dana osoba jest zatrudniona.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, następnie

3) odliczając od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto będące dniem wolnym od pracy przypadające w innym dniu niż niedziela, a w ostatniej kolejności

4) mnożąc otrzymany wynik przez wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę. [przykłady 3 i 4]

PRZYKŁAD 3

Czas pracy pracownika zatrudnionego na ¼ etatu W jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym czerwiec 2026 r. wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej w ¼ pełnego wymiaru ustalamy: [(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) – (8 godz. x 1 dzień świąteczny)] x ¼ = 42 godziny. Wielkość etatu niezależnie od sposobu jej określenia w umowie wyznacza proporcjonalny limit godzin do zaplanowania w danym okresie rozliczeniowym. Przekroczenie tej wartości — czy to w harmonogramie, czy faktycznym wykonaniu pracy, zwłaszcza przy stosowaniu nierównych rozkładów czasu pracy — powoduje obowiązek wypłaty wyższego wynagrodzenia. Stała miesięczna pensja wynikająca z umowy odpowiada bowiem dokładnie liczbie godzin, które pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze powinien przepracować w danym okresie zgodnie z ustalonym wymiarem czasu pracy.

Przykład 4

Gdy konieczne jest planowanie Zatrudniamy pracownika w 30 proc. pełnego wymiaru czasu pracy, stosując miesięczne okresy rozliczeniowe. Ze względu na zróżnicowane obciążenia dobowe wynikające z harmonogramu w niektórych miesiącach – np. tych, w których pełny limit wynosi 168 godzin – pojawia się konieczność zaplanowania niepełnych godzin. 168 godz. × 0,30 = 50,4 godz. 0,4 godz. = 24 minuty Pracownik powinien mieć zaplanowany dokładnie taki wymiar, jaki wynika z części etatu określonej w umowie, nawet jeśli obejmuje on godziny i minuty. „Zaokrąglenie” harmonogramu do pełnej godziny (np. 51 godzin) prowadziłoby do przekroczenia limitu i – w przypadku miesięcznej pensji stałej – wymagałoby odrębnego rozliczenia każdej nadplanowej minuty.

Uwaga! Przy zatrudnieniu niepełnoetatowym nie zmieniają się maksymalna liczba dni pracy i minimalna liczba dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Niezależnie zatem od ustaleń umownych dotyczących wymiaru czasu pracy obowiązywać będą wskazane wyżej w tabelach odnoszących się do najczęściej stosowanych okresów rozliczeniowych wartości.

dodatek za pracę w porze nocnej

Ustalona w zakładzie pracy pora nocna wyznacza przedział czasowy, w którym wykonywanie pracy podlega szczególnym regulacjom. Obejmuje to w szczególności:

stosowanie przepisów ochronnych zakazujących pracy w tym czasie bezwzględnie (np. pracownicom w ciąży) lub warunkowo (np. osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 8, które mogą wykonywać pracę w nocy jedynie za swoją zgodą),

prawo do dodatku za pracę wykonywaną w porze nocnej,

prawo do wyższej stawki dodatku za pracę nadliczbową przypadającą w ramach tej pory.

Ustalenie przedziału godzin

Pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin mieszczących się w całości w przedziale między godz. 21.00 a godz. 7.00. W praktyce najczęściej wyznacza się pełne godziny (np. godz.21.00–5.00, godz. 22.00–6.00, godz.23.00–7.00), jednak dopuszczalne jest również wskazanie godzin niepełnych, takich jak godz. 21.30–5.30.

Ustalony przedział pory nocnej powinien zostać określony w:

układzie zbiorowym pracy,

regulaminie pracy – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub układ nie reguluje tej kwestii,

informacji o warunkach zatrudnienia – jeśli pracodawca nie jest objęty układem i nie wprowadził regulaminu pracy.

Przy ustalaniu pory nocnej należy przeanalizować obowiązujące u pracodawcy rozkłady czasu pracy oraz pory doby, w których najczęściej występuje praca nadliczbowa, i wybrać taki przedział, który:

w miarę możliwości nie pokrywa się z godzinami planowanej pracy żadnej grupy pracowników oraz tworzy pewien bufor oddzielający porę nocną od typowych godzin pracy (np. przy stałych rozkładach godz. 7.00–15.00 bardziej uzasadnione jest przyjęcie pory nocnej w godz. 21.00–5.00 niż 22.00–6.00 – dodatkowa praca po godz. 21.00, a nawet po godz. 20.00, co do zasady nie powinna być wykonywana z uwagi na konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego, natomiast może się zdarzyć, że praca zostanie polecona tuż przed godz. 6.00),

jeżeli musi obejmować godziny pracy, to w taki sposób, aby pokrywała np. całą jedną zmianę, nie naruszając kolejnej (przy pracy trzyzmianowej w godz. 6.00–14.00, godz. 14.00-22.00 i godz. 22.00-6.00 racjonalnym rozwiązaniem jest przyjęcie pory nocnej w godz. 22.00–6.00).

Uwaga! Dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego przedziału pory nocnej, co w opisanej sytuacji może być najbardziej adekwatnym rozwiązaniem. Konieczne jest jednak jednoznaczne przypisanie poszczególnych pór nocnych do określonych grup stanowisk, wydziałów lub innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

Za pracę wykonywaną w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatku godzinowego w wysokości 20 proc. stawki godzinowej obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Jego wartość zależy zarówno od aktualnej wysokości płacy minimalnej, jak i od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu.

Bez znaczenia pozostają natomiast indywidualne zarobki pracownika oraz rozkład jego godzin pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje zarówno wtedy, gdy wykonywanie pracy w tych godzinach wynika z grafiku, jak i wtedy, gdy praca w nocy ma charakter nadliczbowy i odbywa się na polecenie pracodawcy.

W przypadku pracy nadliczbowej w godzinach nocnych dodatek ten nie pomniejsza w żadnym stopniu należnej rekompensaty za nadgodziny – są to dwa odrębne świadczenia, przysługujące niezależnie od siebie. Składnik ten stanowi obowiązkowy element wynagrodzenia, objęty ochroną przewidzianą w przepisach prawa pracy. Dla nabycia tego prawa nie ma znaczenia ani stanowisko pracownika, ani system czasu pracy, w którym wykonuje zadania.

Dodatek za pracę w porze nocnej powinien być prawidłowo naliczony i wypłacony w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym praca w tych godzinach była wykonywana. Choć jego wysokość określa się w stawce godzinowej, nie oznacza to obowiązku przepracowania pełnej godziny, aby nabyć do niego prawo. Świadczenie to przysługuje za rzeczywisty czas pracy w nocy, a przy niepełnych godzinach jego wartość należy ustalić proporcjonalnie.

Pracownik może więc otrzymać odpowiednią część dodatku – np. 1/4 przy 15 minutach lub 1/3 przy 20 minutach pracy w porze nocnej. [przykład 5, tabela 19, przykład 6]

Przykład 5

Prawo do świadczenia w systemie zadaniowym Pracownik objęty systemem zadaniowego czasu pracy co do zasady zachowuje prawo do dodatku za pracę w porze nocnej. Uprawnienie to nie zostało wyłączone przez przepisy. Nie będzie ono jednak przysługiwać w sytuacji, gdy pracownik ma pełną swobodę wyboru pory wykonywania zadań i z własnej inicjatywy zdecyduje się realizować je w godzinach nocnych. Dodatek przysługuje natomiast wtedy, gdy wykonywanie zadań w porze nocnej wynika z ich specyfiki (np. konieczność współpracy z podmiotami funkcjonującymi w innych strefach czasowych) albo z polecenia pracodawcy, który określił, że całość bądź część obowiązków ma być realizowana właśnie w tym przedziale. Takie podejście potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia 2023 r. (sygn. akt III PSKP 24/23), wskazując m.in., że: „Artykuł 140 k.p. nie przewiduje konstrukcji „mieszanego czasu pracy”, w ramach którego pracownik byłby zobowiązany do świadczenia pracy bez wynagrodzenia ponad powszechnie obowiązujące wszystkich pracowników podstawowe normy czasu pracy (...). Samodzielne decydowanie o dokładnym czasie wykonywania pracy przez pracownika może wiązać się z problemem łączenia systemu zadaniowego czasu pracy z pracą w porze nocnej. (...) Przyjąć należy, że dodatek będzie przysługiwał, jeśli konieczność pracy w porze nocnej wynikać będzie z polecenia pracodawcy lub z charakteru pracy. Jeśli natomiast będzie to jedynie wynik decyzji pracownika, uznać trzeba, że pracodawca nie będzie zobligowany do wypłaty dodatku. (...) Warto jednak zauważyć, że pracodawca nie jest zwolniony z prowadzenia całej ewidencji czasu pracy dla pracowników objętych tym systemem. Inne elementy czasu pracy (poza godzinami pracy) podlegają ewidencjonowaniu na normalnych zasadach”.

Tabela 19.Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2026 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Obliczanie dodatku Wysokość dodatku I 160 godz. 4806 zł: 160 godz. x 20 proc. 6,01 zł II 160 godz. 4806 zł: 160 godz. x 20 proc. 6,01 zł III 176 godz. 4806 zł: 176 godz. × 20 proc. 5,46 zł IV 168 godz. 4806 zł: 168 godz. × 20 proc. 5,72 zł V 160 godz. 4806 zł: 160 godz. × 20 proc. 6,01 zł VI 168 godz. 4806 zł: 168 godz. × 20 proc. 5,72 zł VII 184 godz. 4806 zł: 184 godz. × 20 proc. 5,22 zł VIII 160 godz. 4806 zł: 160 godz. x 20 proc. 6,01 zł IX 176 godz. 4806 zł: 176 godz. × 20 proc. 5,46 zł X 176 godz. 4806 zł: 176 godz. × 20 proc. 5,46 zł XI 160 godz. 4806 zł: 160 godz. x 20 proc. 6,01 zł XII 160 godz. 4806 zł: 160 godz. x 20 proc. 6,01 zł

Przykład 6

Rozliczenie przy pracy na przełomie dwóch miesięcy W zakładzie pracy porę nocną określono na godziny od 23.00 do 7.00, co jest powiązane z funkcjonowaniem zmianowego systemu pracy. Pracownik wykonuje obowiązki w nocy z 28 lutego na 1 marca 2026 r. Dodatek za pracę w porze nocnej ustala się na podstawie wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym faktycznie wykonywana była praca w tych godzinach. Nie stosuje się zasady rozliczania całej zmiany według miesiąca, w którym rozpoczęła się doba pracownicza. W analizowanym przypadku pracownik świadczy pracę przez 1 godzinę 28 lutego oraz 7 godzin 1 marca, w związku z czym przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę oraz dodatki za pracę w porze nocnej:

6,01 zł za godzinę przypadającą na 28 lutego (godz. 23.00–24.00),

38,22 zł za 7 godzin przypadających na 1 marca (godz. 0.00–7.00), co łącznie daje 44,23 zł.

gdy święta przypadają w dniach wolnych od pracy

Każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dzień inny niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy występuje ono w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu, o ile nie jest to niedziela.

Choć przepisy nie wprowadzają wprost obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego za święto przypadające w dniu rozkładowo wolnym, to konieczność ta wynika z ogólnych zasad rozliczania czasu pracy. Pracodawca musi bowiem zapewnić w okresie rozliczeniowym odpowiednią liczbę dni wolnych – co najmniej tyle, ile przypada w tym czasie niedziel, świąt oraz dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Uwaga! Wskazanie dodatkowego dnia wolnego nie jest natomiast wymagane w sytuacji, gdy pracownik z uwagi na specyfikę rozkładu lub wymiar etatu ma zaplanowaną mniejszą liczbę dni pracy niż maksymalna możliwa w danym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to w szczególności części pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Święta wypadające w sobotę

Kwestia udzielania dnia wolnego za święto przypadające w dniu rozkładowo wolnym najczęściej pojawia się w kontekście świąt wypadających w sobotę. Wynika to z faktu, że w wielu zakładach pracy sobota jest stałym dniem wolnym – znacznie częściej stosowany jest bowiem rozkład poniedziałek – piątek niż np. wtorek – sobota.

Należy jednak podkreślić, że regulacja art. 130 par. 2 k.p., zgodnie z którą każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, znajduje zastosowanie w każdym układzie pracy – niezależnie od tego, czy obowiązuje stały rozkład dni pracujących, czy harmonogramy o zmiennej strukturze.

W 2026 r. kwestie związane ze świętami przypadającymi w soboty mają szczególne znaczenie dla ustalenia wymiaru czasu pracy oraz odpowiedniej liczby dni wolnych w okresach rozliczeniowych. W tym roku w sobotę wypadają dwa święta:

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,

drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia.

Oba te dni obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin w odpowiednich miesiącach i mogą wymagać wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, o ile pracownik ma zaplanowaną maksymalną liczbę dni pracy w okresie rozliczeniowym.

PRZYKŁAD 7

Dzień wolny w systemie zmianowym W zakładzie pracy stosowany jest system zmianowy (godz. 6.00–14.00 oraz godz. 14.00–22.00), obowiązujący od poniedziałku do piątku przy miesięcznych okresach rozliczeniowych. W związku z obowiązkiem obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin z tytułu dnia wolnego wynikającego z kalendarza pracodawca zamierza wyznaczyć dzień wolny na 31 sierpnia 2026 r. Dla pełnego etatu w sierpniu 2026 r. wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, co oznacza maksymalnie 20 dni pracy i co najmniej 11 dni wolnych. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego będzie konieczne, ponieważ bez niego osoby świadczące pracę od poniedziałku do piątku miałyby 21 dni pracy i jedynie 10 dni wolnych, co naruszałoby minimalną liczbę dni wolnych wynikającą z art. 130 k.p. W zakładzie zatrudnieni są również pracownicy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wykonujący pracę po 8 godzin dziennie, lecz w mniejszej liczbie dni — na przykład 10 dni pracy przy 1/2 etatu w miesiącu o pełnym wymiarze 160 godzin. Ich rozkład obejmuje z definicji mniejszą liczbę dni pracy niż maksymalna możliwa w okresie rozliczeniowym, a minimalna liczba dni wolnych jest spełniona niezależnie od dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy. Dzień wolny wyznaczony na 31 sierpnia nie będzie stanowił więc dla nich odrębnego uprawnienia; obniżenie wymiaru czasu pracy zostało uwzględnione w proporcjonalnej liczbie godzin, które muszą przepracować zgodnie z umową. Nie ma przy tym podstaw do żądania innego terminu wolnego, nawet jeśli 31 sierpnia zostanie ujęty w grafiku pracownika niepełnoetatowego jako dzień wolny. Dzień ten powinien zostać oznaczony jako wolny zgodnie z decyzją pracodawcy o niefunkcjonowaniu zakładu, a planowanie dni pracy w sierpniu należy oprzeć wyłącznie na liczbie godzin wynikającej z właściwego dla każdego pracownika wymiaru etatu.

Podobna sytuacja może wystąpić również przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym. W tym rozwiązaniu wydłużone doby robocze są kompensowane wyznaczaniem dodatkowych dni wolnych wynikających z harmonogramu, co zwiększa liczbę dni wolnych w okresie rozliczeniowym. W efekcie konieczność wskazywania kolejnego dnia wolnego w zamian za dzień wolny wynikający z kalendarza, przypadający na sobotę, nie zawsze występuje.

Ustalenie terminu wykorzystania dnia wolnego należy do pracodawcy.

Uwaga! Jakkolwiek pracodawca może uwzględniać propozycje pracowników dotyczące terminu dnia wolnego wynikającego z obniżenia wymiaru czasu pracy, to jednak to na nim spoczywa obowiązek faktycznego zapewnienia tego dnia w okresie rozliczeniowym. Błędem jest oczekiwanie na inicjatywę pracownika i brak monitorowania, czy dzień wolny został rzeczywiście udzielony.

Ważne Ważne! Pracodawca może wyznaczyć jeden wspólny termin dnia wolnego dla całej załogi.

Na przykład można przyjąć, że w tym dniu zakład lub instytucja nie będzie funkcjonować, co często stosuje się przy tzw. długich weekendach. Może również ustalić kilka różnych terminów, dzieląc pracowników na grupy, aby zapewnić ciągłość działania.

Istotne jest jednak to, aby dzień wolny został udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada dzień obniżający wymiar czasu pracy.

PRZYKŁAD 8

Planowanie wolnego w listopadzie 2026 r. W firmie stosowany jest miesięczny okres rozliczeniowy, a praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Pojawia się propozycja, aby – na wniosek lub za zgodą pracowników – ustalić dni wolne 9 i 10 listopada 2026 r., co umożliwiłoby uzyskanie pięciu dni wolnych z rzędu. Pomysł ten miałby służyć interesowi pracowników i być efektem ich uzgodnień z pracodawcą. Takie działanie naruszałoby jednak przepisy. Zgoda pracowników nie może uchylać obowiązków pracodawcy wynikających z norm czasu pracy. Wyznaczenie dni wolnych w listopadzie zamiast wskazania ich w okresach rozliczeniowych obejmujących sierpień i grudzień 2026 r. skutkowałoby tym, że pracownicy nie wypracowaliby wymiaru czasu pracy przypadającego na listopad, co nie mogłoby prowadzić do obniżenia należnego im wynagrodzenia. Jednocześnie w sierpniu i grudniu doszłoby do przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, ponieważ wymiar nie zostałby w tych miesiącach obniżony o 8 godzin. Naruszona zostałaby także zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz minimalnej liczby dni wolnych – co stanowi wykroczenie zagrożone grzywną. Opisane rozwiązanie byłoby dopuszczalne jedynie wtedy, gdyby pracodawca stosował okres rozliczeniowy obejmujący cały czas od sierpnia do grudnia 2026 r., czyli pięć miesięcy. Wymagałoby to jednak wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego na podstawie art. 129 par. 2 k.p.

W przypadku zakończenia zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego wymiar czasu pracy ustala się wyłącznie na część tego okresu – od jego początku do dnia ustania stosunku pracy. Analogicznie, podjęcie zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego oznacza konieczność obliczenia wymiaru czasu pracy od dnia nawiązania stosunku pracy do końca tego okresu. Ma to bezpośredni wpływ na prawo do dnia wolnego wynikającego z obniżenia wymiaru czasu pracy.

PRZYKŁAD 9

Rozpoczęcie pracy w sierpniu 2026 r. W firmie obowiązują trzymiesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące kolejne miesiące roku kalendarzowego, liczone od stycznia. Pracownik ma rozpocząć zatrudnienie 17 sierpnia 2026 r., a pracodawca wyznaczył dla całej załogi dzień wolny 31 sierpnia. Wymiar czasu pracy tej osoby należy ustalić wyłącznie na okres od 17 sierpnia do końca trwającego okresu rozliczeniowego, czyli do 30 września. Święto przypadające 15 sierpnia nie wpływa na te obliczenia, ponieważ występuje przed dniem nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że ani wymiar czasu pracy, ani liczba dni pracy nowo zatrudnionego pracownika nie ulega obniżeniu, a prawo do dnia wolnego z tego tytułu nie powstaje. Po stronie pracodawcy pozostaje natomiast rozwiązanie kwestii 31 sierpnia, jeżeli zakład tego dnia nie będzie funkcjonował. Jeśli nie ma możliwości dopuszczenia pracownika do pracy, powinien on otrzymać wynagrodzenie za ten dzień. Nie jest dopuszczalne zobowiązanie go do wykorzystania urlopu wypoczynkowego ani udzielenia urlopu bezpłatnego.

Może wystąpić również sytuacja odwrotna, gdy stosunek pracy rozwiązuje się po dacie, na którą przypada dzień obniżający wymiar czasu pracy, lecz przed terminem wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny dla pozostałych pracowników. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy wynikającego z tego dnia, jednak nie nabywa uprawnienia do wykorzystania wyznaczonego dnia wolnego, ponieważ w dacie jego wystąpienia nie pozostaje już w zatrudnieniu.

Ważne Ważne! Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania stosunku pracy powinno uwzględniać prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy niezależnie od tego, że termin dnia wolnego przypada później.

PRZYKŁAD 10

Zakończenie zatrudnienia w sierpniu 2026 r. Pracodawca stosuje miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. Umowa o pracę pracownika wygasa 15 sierpnia 2026 r., przy czym wykonuje on pracę od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym, po 8 godzin dziennie. Pozostali pracownicy mają wyznaczony dzień wolny 24 sierpnia. Powstaje kwestia zapewnienia dnia wolnego pracownikowi, którego zatrudnienie zakończy się wcześniej. Ponieważ ostatnim dniem zatrudnienia będzie 15 sierpnia, to dzień ten wpłynie na wymiar czasu pracy w tym okresie rozliczeniowym niezależnie od tego, że pracownik nie świadczy pracy w soboty. Zgodnie z zasadą obowiązującą przy zakończeniu zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego wymiar czasu pracy należy ustalić od 1 do 15 sierpnia. Wynosi on 72 godziny: dwukrotność tygodniowej normy (2 × 40 godzin) pomniejszoną o 8 godzin wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy. Dla tej osoby dzień wolny musi zostać wyznaczony w okresie od 1 do 15 sierpnia, ponieważ po zakończeniu zatrudnienia prawo to już nie przysługuje. Termin wolny może, a nawet powinien być inny niż dla pozostałych pracowników, gdyż wyznaczone dla nich wolne 24 sierpnia nie znajduje się w okresie zatrudnienia tej osoby. Brak udzielenia dnia wolnego w wymaganym przedziale skutkowałby przepracowaniem 80źgodzin zamiast 72, a więc powstaniem przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Za tak powstałe nadgodziny przysługuje wynagrodzenie wraz ze 100-proc. dodatkiem. W tym przypadku dzień wolny nie podlega innemu sposobowi rekompensaty. ©℗

Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 129, art. 130 par. 2, art. 135 – art. 137, art. 139, art. 140, art. 143, art. 144, art. 151[8] ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277, ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1871)

