Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS dla DGP, w II połowie kadencji większość respondentów oczekuje od rządu przede wszystkim poprawy warunków życia obywateli – obejmującej wzrost dochodów, zahamowanie podwyżek cen oraz wzmocnienie systemu ochrony zdrowia – a także większego nacisku na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa.
I choć w nacisku na poszczególne kwestie Polacy się różnią, to jasne wydaje się to, że subiektywna ocena własnych warunków bytowych może być tym, co zdecyduje o poparciu dla rządu przed kolejnymi wyborami.
Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego wyniki badania odzwierciedlają nie tylko ocenę bieżącej sytuacji w kraju, lecz także narastający niepokój społeczny. – Można przeprowadzać różne reformy, ale jeśli codzienny poziom życia ulegnie pogorszeniu, polityka i rząd niczego nie uratują – komentuje politolog. ©℗A3
