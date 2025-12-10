Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS dla DGP, w II połowie kadencji większość respondentów oczekuje od rządu przede wszystkim poprawy warunków życia obywateli – obejmującej wzrost dochodów, zahamowanie podwyżek cen oraz wzmocnienie systemu ochrony zdrowia – a także większego nacisku na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa.

I choć w nacisku na poszczególne kwestie Polacy się różnią, to jasne wydaje się to, że subiektywna ocena własnych warunków bytowych może być tym, co zdecyduje o poparciu dla rządu przed kolejnymi wyborami.

Premier Tusk do końca kadencji? Respondenci podzieleni niemal po połowie
Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego wyniki badania odzwierciedlają nie tylko ocenę bieżącej sytuacji w kraju, lecz także narastający niepokój społeczny. – Można przeprowadzać różne reformy, ale jeśli codzienny poziom życia ulegnie pogorszeniu, polityka i rząd niczego nie uratują – komentuje politolog. ©℗A3

Poprawa warunków życia Polaków
