Były wiceminister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw różnym przedsiębiorcom.Łączna wartość przyjętych korzyści przekracza 1,5 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prowadzą funkcjonariusze CBA. Konrad R. w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło. Do 2020 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP - napisał w serwisie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

CBA: Znany polityk i naukowiec z zarzutami

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi prowadzą od 2022 roku śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez Konrada R., byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w zamian za pośrednictwo w załatwieniu różnych spraw ustalonych przedsiębiorców - czytamy na stronie internetowej CBA. Były wiceminister miał powoływać się na wpływy m.in. w Kancelarii Premiera ówczesnego rządu, Polskim Funduszu Rozwoju S.A., Polskim Funduszu Rozwoju Nieruchomości S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowym Banku Polskim, Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie nadzoruje ProkuraturaOkręgowa w Łodzi.

Ponad 1,5 mln złotych z łapówek

Prokuratura Okręgowa w Łodzi ogłosiła Konradowi R. trzy zarzuty przyjmowania od ustalonych przedsiębiorców w okresie od lipca 2019 r. do maja 2023 r. korzyści majątkowych w łącznej kwocie 1 572 961 zł, tj. o czyny z art. 230 § 1 kk.

W zamian za korzyści majątkowe były wiceminister miał podejmować się pośrednictwa w załatwieniu różnych spraw, tj. sporu prawnego pomiędzy spółkami z sektora prywatnego a spółką Skarbu Państwa. Pośrednictwo dotyczyło również dofinansowania prowadzonych lub planowanych inwestycji środkami publicznymi, pozytywnej opinii BGK kierowanej do BOŚS.A. Jako znany polityk i profesor nauk ekonomicznych wywoływał przekonanie i utwierdzałw tym przekonaniu o posiadaniu wpływów w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, Polskim Funduszu Rozwoju S.A., Polskim Funduszu Rozwoju Nieruchomości S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowym Banku Polskim, Komisji Nadzoru Finansowego.

Prokuratura po ogłoszeniu zarzutów nie zastosowała wobec podejrzanego środków zapobiegawczych.

Wiceminister finansów rządu Beaty Szydło Konrad R. - kim jest

Konrad R. w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie Beaty Szydło. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełnił również funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) oraz Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE). Dodatkowo pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego Banku Ochrony Środowiska, kierował radą nadzorczą Domu Maklerskiego BOŚ, a następnie związał się z branżą surowcową jako wiceprezes kanadyjskiej spółki Miedzi Copper Corporation. W mediach występuje jako komentator orazekspert ekonomiczny. Współpracuje z międzynarodowymi środowiskami akademickimi.