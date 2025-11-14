Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w rozmowie z DGP, przyznaje, że prowadzi obecnie szczegółową jego analizę. I dodaje, że ostateczny zakres zmian wprowadzanych w projekcie ustawy implementującej dyrektywę 2022/2041/UE będzie uzależniony od wyników tej analizy oraz ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.

- Na tym etapie Ministerstwo nie przewiduje przesądzania o konkretnych zmianach w projekcie ustawy, w tym o ewentualnym wykreśleniu lub dodaniu poszczególnych przepisów. W zakresie kryteriów „adekwatności wynagrodzeń” decyzje będą podejmowane w oparciu o obowiązujące standardy prawa krajowego oraz wytyczne wynikające z dyrektywy, w kontekście stanowiska TSUE – tłumaczy biuro prasowe resortu pracy.

Wyrok TSUE w sprawie wynagrodzenia minimalnego

Przypomnijmy 11 listopada tego roku TSUE stwierdził nieważność wybranych przepisów art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z 19 października 2022 r., dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w państwach członkowskich.

Wyrok dotyczy w szczególności ust. 2 art. 5 dyrektywy, w którym wskazano elementy kryteriów obligatoryjnie uwzględnianych przy ustalaniu i aktualizowaniu ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Były wśród nich: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Przypomnijmy, zgodnie z ust 1 państwa członkowskie, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, ustanawiają niezbędne procedury ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Podstawą takiego ustalania i aktualizowania są kryteria, które mają przyczynić się do adekwatności wynagrodzeń w celu osiągnięcia godnego poziomu życia, zmniejszenia ubóstwa pracujących, a także wspierania spójności społecznej i pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Państwa członkowskie określają te kryteria zgodnie ze swoimi praktykami krajowymi, w odpowiednim prawie krajowym, w drodze decyzji swoich właściwych organów lub w drodze porozumień trójstronnych. Kryteria określa się w jasny sposób. Państwa członkowskie mogą zdecydować o względnej wadze tych kryteriów, w tym elementów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych.

Oczekiwania pracodawców

Pracodawcy mają nadzieję, że wyrok otworzy pole do dyskusji nad kształtem projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który wciąż nie został on przyjęty przez rząd. Szczególnie, że od samego początku, jak zaznaczają wskazywali, że wykracza ona poza swoje kompetencje, nadmiernie ingerując w zasady ustalania płacy minimalnej oraz swobodę rokowań zbiorowych.

Zdają sobie jednak sprawę, że Polska może wyjść przed szereg, czyli wprowadzić nad regulacje w swoich przepisach względem dyrektywy.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu rynku pracy w Konfederacji Lewiatan dodaje także, że Trybunał utrzymał w mocy przepis nakładający na Państwa członkowskie obowiązek wskazania jakichś kryteriów, które mają przyczynić się do adekwatności wynagrodzeń.

Dlatego pracodawcy zastanawiają się, jaką ostatecznie decyzję podejmie resort i jaki kształt będzie miała ustawa, która wejdzie w życie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Liczą jednak, ze zasiądą z resortem do rozmów.