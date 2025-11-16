Zarobki maszynistów RegioJet: nawet 14 tys. zł brutto

Najlepiej opłacanym przez RegioJet stanowiskiem pozostaje maszynista. Czeski przewoźnik deklaruje, że doświadczony kandydat z licencją i aktualnym świadectwem maszynisty może liczyć na pensję sięgającą około 14 tys. zł brutto. Czego oczekuje od potencjalnych pracowników? Z analizy ogłoszeń o pracę wynika, że wymagania nie są wygórowane – przewoźnik oczekuje minimum pół roku praktyki na tym stanowisku.

Ile zarabia obsługa pociągu RegioJet? Stawki dla kierowników i konduktorów

RegioJet szuka również członków załogi. Wynagrodzenie w ich przypadku jest niższe, ale również konkurencyjne. Kierownik załogi dostanie nieco ponad 10 tys. zł brutto. Z kolei wynagrodzenie konduktorów wynosi ok. 7,5 tys. zł. Czeski przewoźnik rekrutuje również baristów. Ich pensja ma być zbliżona do zarobków konduktorów.

Rekrutacja do biura RegioJet w Warszawie: kogo szuka przewoźnik?

Na nowych pracowników czeka też biuro firmy w Warszawie. Kogo szuka RegioJet? Najwyższe zarobki w administracji przewidziano dla menadżera odpowiedzialnego za obsługę klienta – tu miesięczna pensja może sięgnąć nawet 14,4 tys. zł brutto. Niemal pięciocyfrowe wynagrodzenie oferowane jest również kandydatom na kierownika magazynu oraz elektromontera. Z kolei około 10 tys. zł brutto może zarobić kierownik ds. gastronomii i logistyki, który ma odpowiadać za rozwój oferty pokładowej oraz jej zaplecza operacyjnego.

Oferty pracy dla początkujących w RegioJet: szanse bez dużego doświadczenia

RegioJet chętnie zatrudni również kandydatów rozpoczynających karierę. Wśród wakatów znajdują się m.in. stanowisko pracownika administracyjnego czy specjalisty ds. rekrutacji i kadr. Tu proponowane pensje mieszczą się w przedziale 5–6,5 tys. zł brutto.

RegioJet namiesza na krajowym rynku pracy?

Czeski przewoźnik stawia nie tylko na nowe trasy, lecz także konsekwentnie buduje zaplecze kadrowe, oferując warunki, które dla wielu kandydatów mogą okazać się atrakcyjniejsze niż w spółkach krajowych. Jeżeli utrzyma tempo rozwoju i politykę wynagrodzeń, rynek pracy w branży kolejowej – i okołokolejowej – może w najbliższych latach przejść zauważalne przyspieszenie.