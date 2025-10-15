Nowa trasa RegioJet: od 14 grudnia 2025 r. pociąg Warszawa – Praga przez Katowice-Pyrzowice.

Nietypowa stacja: przystanek przy lotnisku w Pyrzowicach.

Pierwsze połączenie spoza Śląska: katowickie lotnisko zyskuje połączenie z miastem spoza regionu.

Szybki dojazd: Warszawa – Pyrzowice w 1:47–2:12, podobnie jak do Radomia.

Możliwe skrócenie podróży: po testach w 2026 r. czas przejazdu może się zmniejszyć.

Nowe połączenie RegioJet: z Warszawy do Pragi przez katowickie lotnisko

W połowie grudnia, dokładnie 14 grudnia 2025 r., czeski przewoźnik RegioJet uruchomi kolejną trasę międzynarodową, tym razem łączącą Warszawę z Pragą. Zaskoczeniem nie jest jednak stacja końcowa, lecz jeden z przystanków – pociągi pojadą bowiem przez Górny Śląsk, zatrzymując się tuż przy Porcie Lotniczym im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Warszawa zyska więc niespodziewane połączenie kolejowe z jednym z największych portów lotniczych na południu Polski. Jak informuje przewoźnik, przystanek znajduje się zaledwie kilkaset metrów od terminala.

Katowickie lotnisko z pierwszym połączeniem spoza regionu

Stacja kolejowa przy terminalu w Katowicach-Pyrzowicach została uruchomiona na koniec 2023 r. Przejazdy zapewniają jedynie Koleje Śląskie, które łączą lotnisko Będzinem, Bytomiem, Częstochową, Dąbrową Górniczą, Gliwicami, Katowicami, Sosnowcem, Tarnowskimi Górami, Zabrzem i Zawierciem. Oznacza to, że dzięki RegioJet port lotniczy po raz pierwszy zyska połączenie z miastem spoza województwa śląskiego.

Z Warszawy do Pyrzowic szybciej niż myślisz

Co ciekawe, warszawiacy dotrą na katowickie lotnisko w niecałe dwie godziny - podróż potrwa od 1 godziny 47 minut do 2 godzin i 12 minut. To mniej więcej tyle samo, ile zajmuje podróż na lotnisko w Radomiu. Przewoźnik nie wyklucza, że po zakończeniu fazy testów w 2026 r. uda się skrócić czas przejazdu.

Zgodnie z rozkładem, pociągi z Pragi zatrzymają się przy terminalu o 16:09, by przed 18:00 dotrzeć na Warszawę Zachodnią. W kierunku przeciwnym odjazd zaplanowano na 9:15, a przyjazd na lotnisko o 11:28.